'Mắt thần' Israel EROS NOVA nhìn rõ vật thể 25cm, xử lý dữ liệu ngay trên không

Vệ tinh EROS NOVA Israel độ phân giải 25cm, xử lý dữ liệu ngay trên không, thay đổi cuộc chơi tình báo không gian. Ảnh: allisraelnews.com

Trong khi phần lớn vệ tinh quan sát Trái Đất thương mại vẫn dừng ở mức độ phân giải 30-50 cm, ImageSat International (ISI) của Israel vừa chính thức giới thiệu EROS NOVA - nền tảng thế hệ mới được thiết kế để “nhìn rõ” vật thể nhỏ chỉ khoảng 25 cm từ quỹ đạo và xử lý một phần dữ liệu ngay trên không trước khi truyền về mặt đất.

Đây không chỉ là bước tiến về độ sắc nét mà còn là sự kết hợp giữa cảm biến đa phổ, quay video và trí tuệ nhân tạo (AI) trên vệ tinh, mở ra khả năng cung cấp thông tin tình báo gần như thời gian thực cho các tổ chức quốc phòng và an ninh.

EROS NOVA thuộc dòng vệ tinh quan sát Trái Đất mức độ phân giải cực kỳ cao (Very Very High Resolution - VVHR) của ISI. Độ phân giải gốc 25 cm nghĩa là mỗi pixel trên ảnh tương ứng với khoảng 25 cm trên mặt đất khi chụp thẳng đứng (nadir).

Với mức này, nhà phân tích có thể phân biệt rõ hơn các vật thể nhỏ như xe cộ, thiết bị, dấu vết hoạt động trên mặt đất hay thậm chí một số chi tiết cấu trúc mà các hệ thống thương mại phổ biến hiện nay khó nắm bắt.

So với EROS C3 trước đó của chính ISI (khoảng 30 cm), bước nhảy này đưa EROS NOVA vào nhóm độ phân giải siêu cao hiếm có trên thị trường thương mại toàn cầu.

Điểm nổi bật không chỉ nằm ở độ phân giải quang học. Vệ tinh tích hợp cảm biến sóng ngắn hồng ngoại (SWIR), cùng khả năng thu thập video trên cùng một nền tảng.

Cảm biến SWIR giúp phát hiện các đặc tính vật liệu, hoạt động ngụy trang hoặc dấu vết xáo trộn đất đai khó nhìn thấy dưới ánh sáng khả kiến thông thường.

ISI giới thiệu EROS NOVA - dòng vệ tinh tình báo độ phân giải cực cực cao thế hệ mới. Ảnh: edrmagazine.eu

Kết hợp với chế độ quay video, EROS NOVA cho phép theo dõi chuyển động liên tục thay vì chỉ chụp ảnh tĩnh, mang lại lợi thế lớn trong giám sát biên giới, đánh giá cơ sở hạ tầng hoặc theo dõi mục tiêu di động.

Các chế độ thu thập đa dạng gồm spot, strip, mosaic, stereo, video và SWIR video giúp linh hoạt đáp ứng nhiều loại nhiệm vụ chỉ từ một vệ tinh duy nhất.

Khối lượng vệ tinh khoảng 425 kg với dải quét (swath) khoảng 10 km, cho thấy thiết kế cân bằng giữa độ phân giải cao và khả năng bao phủ hợp lý.

Dải phổ hỗ trợ bao gồm panchromatic (toàn sắc), đa phổ màu thật, cận hồng ngoại và SWIR. Điều này cho phép tạo ra nhiều lớp thông tin từ cùng một lần thu thập, giảm nhu cầu nhiệm vụ nhiều vệ tinh khác nhau.

Yếu tố mang tính đột phá nhất chính là khả năng xử lý dữ liệu ngay trên quỹ đạo nhờ hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) và phần cứng tính toán tiên tiến.

Thay vì truyền toàn bộ dữ liệu thô về trạm mặt đất rồi mới phân tích, quy trình vốn mất hàng giờ đến hàng ngày, EROS NOVA có thể lọc, ưu tiên và phân tích sơ bộ các dữ liệu quan trọng ngay khi vẫn đang bay.

Cách tiếp cận này rút ngắn đáng kể khoảng thời gian từ lúc vệ tinh “nhìn thấy” đến lúc nhà phân tích hoặc đơn vị tác chiến nhận được thông tin có thể hành động.

ImageSat International ra mắt vệ tinh EROS NOVA tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) trên quỹ đạo và khả năng chụp ảnh độ phân giải 25 cm. Ảnh: thedefensenews.com

CEO Noam Segal của ISI nhấn mạnh rằng thiết kế này giúp các tổ chức tình báo khai thác giá trị lớn hơn từ mỗi nhiệm vụ thu thập và phản ứng nhanh hơn trước nhu cầu tác chiến thay đổi liên tục.

EROS NOVA không đứng một mình mà được định vị để bổ sung cho các nền tảng hiện có của ISI như RUNNER (microsatellite đa phổ video) và KNIGHT.

Cùng nhau chúng tạo thành hệ thống tình báo không gian đa tầng, vừa có độ phân giải siêu cao, vừa có khả năng bao phủ rộng và quay video.

Mô hình kinh doanh của ISI cũng hướng tới cung cấp giải pháp “chủ quyền” - giao cả hệ thống vệ tinh, hạ tầng mặt đất và phần mềm phân tích cho khách hàng để họ tự vận hành, thay vì chỉ bán ảnh.

Từ góc độ công nghệ, độ phân giải 25 cm đã tiến rất gần giới hạn vật lý của quang học thương mại khi xét đến kích thước ống kính và độ cao quỹ đạo thấp.

Việc đưa trí tuệ nhân tạo (AI) lên vệ tinh giải quyết bài toán băng thông và độ trễ, vốn là nút thắt lớn của ngành quan sát Trái Đất.

EROS NOVA vì thế đại diện cho xu hướng vệ tinh thông minh thế hệ mới: không chỉ “nhìn” sắc hơn mà còn “hiểu” và ưu tiên thông tin ngay từ quỹ đạo.

Với các ứng dụng quốc phòng, an ninh và giám sát chiến lược, nền tảng này có tiềm năng định hình lại cách các quốc gia thu thập và sử dụng thông tin tình báo từ không gian trong những năm tới.