Nữ streamer phát sóng "cảnh nóng" thu hút hơn 21 triệu lượt xem, bị tù treo

Anastasia Bragina là một hot girl 22 tuổi người Nga, được biết đến sau khi tham gia một chương trình truyền hình thực tế. Mới đây, cô gây chú ý khi livestream khỏa thân trên đường phố Moscow, thu hút hơn 21 triệu lượt xem.

Hành động này nhanh chóng khiến cơ quan chức năng vào cuộc. Vụ việc được đưa ra xét xử tại Tòa án Butyrsky ở Moscow. Sau khi Bragina nhận tội và thể hiện sự hối hận tại tòa, cô được tuyên 3 năm tù treo, không phải chấp hành án tù ngay lập tức.

Nhận tội và thay đổi thái độ, muốn kết hôn, sinh con

Theo tờ The Sun, Bragina từng thường xuyên đăng tải những video có nội dung táo bạo trên mạng xã hội. Sau khi thực hiện màn livestream gây tranh cãi, cô từng giải thích rằng việc cởi bỏ quần áo giữa đường nhằm phá bỏ những khuôn mẫu truyền thống. Tuy nhiên, sau khi nhận án tù treo, thái độ của Bragina được cho là đã thay đổi đáng kể.

Cô hối hận về những việc mình đã làm.

Chia sẻ với báo chí, cô thừa nhận bản thân từng có những hành động bồng bột và thiếu suy nghĩ, đồng thời cho biết hiện đã nhận ra rằng mọi sai lầm đều phải đi kèm trách nhiệm.

Bragina cũng chia sẻ mong muốn trong tương lai tìm được người bạn đời phù hợp, kết hôn và trở thành mẹ trong thời gian 3 năm hưởng án treo.

Quan chức Nga tổ chức chiến dịch kiểm soát nội dung mạng

Vụ việc ban đầu được Ekaterina Mizulina, người đứng đầu Liên minh An toàn Internet của Nga, báo cáo với cơ quan nội vụ. Mizulina cũng là thành viên Hội đồng Xã hội Công dân của Tổng thống Vladimir Putin và là nhân vật tích cực trong các chiến dịch thúc đẩy việc kiểm soát nội dung trực tuyến tại Nga.

Bà cáo buộc Bragina phát tán nội dung khiêu dâm trên mạng, đồng thời cho rằng những nội dung này có thể tạo ảnh hưởng tiêu cực tới người chưa thành niên. Mizulina đề nghị cơ quan tư pháp xử lý nghiêm trường hợp này. Vụ án vì thế không chỉ xoay quanh hành vi của một nữ streamer, mà còn phản ánh xu hướng siết chặt nội dung trực tuyến mang tính tình dục tại Nga.

Vụ Bragina diễn ra trong bối cảnh Nga tiếp tục tăng cường xử lý những nhà sáng tạo nội dung hoạt động trên các nền tảng nước ngoài như OnlyFans.

Được biết, Bragina là nhà sáng tạo nội dung trực tuyến thứ năm bị xử lý trong chiến dịch này. Trước đó, một người mẫu 21 tuổi tên Virshinina bị phạt sau khi bán các video có nội dung nhạy cảm trên nền tảng trả phí. Cô cũng bị cấm hoạt động trên mạng trong 3 năm. Hai nhà sáng tạo nội dung người lớn khác, trong đó có Shurygina, hiện vẫn đang bị tạm giữ để chờ xét xử.