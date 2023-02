Mua iPhone tân trang hay cũ mới là ý tưởng hay?

Mua một chiếc iPhone thường sẽ yêu cầu người dùng thực hiện hai vấn đề: kiểu máy và khoản tiền chi tiêu. Đó là tại sao nhiều người đang có suy nghĩ nên mua iPhone mới hay iPhone đã qua sử dụng.

iPhone tân trang ngày càng nhận được sự tin tưởng từ người dùng.

Trong trường hợp thứ hai, đó có thể là iPhone tân trang hoặc iPhone cũ. Với nhiều người, iPhone cũ có những vấn đề nhất định, đặc biệt khi độ tin cậy, vì vậy họ xem iPhone tân trang là lựa chọn sáng suốt hơn.

Vừa tiết kiệm, vừa phù hợp

Gần đây, Apple tung ra đến 3-4 mẫu iPhone mới mỗi năm, và mỗi sản phẩm đi kèm với các cải tiến về tính năng so với các mẫu tiền nhiệm. Tuy nhiên, giá cao và không phải lúc nào nhiều người cũng sẵn sàng chi tiêu tiền để tận hưởng hệ sinh thái Apple. Do đó, một chiếc iPhone đã được tân trang lại sẽ tiết kiệm rất nhiều tiền cho những ai không nhất thiết phải mua một iPhone mới nhất.

Tiết kiệm ngân sách là lý do khiến iPhone tân trang được đánh giá cao.

Một điều cần lưu ý là, tuy các mẫu iPhone đời mới nhất đi kèm các tính năng hiện đại nhất nhưng không phải lúc nào người dùng cũng sử dụng hết chúc. Và đây chính là chìa khóa của việc lựa chọn. Hãy chi trả cho một sản phẩm dựa vào đặc điểm và chức năng mà người dùng thực sự sử dụng, bởi vì iPhone đã là một thiết bị rất tốt, và đối với đại đa số người dùng, một chiếc iPhone đã 2, 3 hoặc thậm chí 4 năm tuổi vẫn là một lựa chọn phù hợp và đầy đủ chức năng.

Là lựa chọn cho người mới làm quen iPhone

Một lý do khác giải thích tại sao iPhone tân trang lại là ý tưởng hay đó là do sự ra đời của hệ sinh thái Apple. Nếu là người chưa từng tham gia hệ sinh thái Apple, bắt đầu với một chiếc iPhone tân trang sẽ là một trải nghiệm tích cực theo hai cách: một thiết bị tuyệt vời để tìm hiểu iOS và mức giá hợp lý mà người dùng không phải chi ra nhiều tiền cho một iPhone mới.

Mua iPhone tân trang sẽ là lựa chọn sáng giá cho ai muốn thử nghiệm hệ sinh thái Apple.

Bên cạnh đó, người dùng sẽ không gặp vấn đề gì về hệ điều hành. iPhone là một trong những điện thoại trên thị trường hỗ trợ cập nhật trong nhiều năm nhất, do đó có vòng đời dài hơn. Một chiếc iPhone từ 3 năm trước (tính đến hết năm 2022) vẫn đang được cập nhật iOS 16. Ngay cả iPhone X 2017 cũng hỗ trợ iOS 16 và đó vẫn là một thiết bị tuyệt vời. Tất nhiên, chi phí mua iPhone X hiện thấp hơn khoảng 1/3 so với mức giá gốc.

An tâm hơn so với iPhone cũ

iPhone tân trang khác với iPhone cũ vì các thiết bị tân trang đều đã được hãng sản xuất xác minh. Trạng thái hoạt động được kiểm tra, các bộ phận không hoạt động được sửa chữa và tất cả dữ liệu cá nhân sẽ bị xóa. Do đó, người dùng có thể yên tâm rằng chiếc iPhone mình sắp mua sẽ hoạt động hoàn hảo và bản thân sẽ không phải lo lắng về việc mua phải điện thoại bị khóa iCloud hay không. Đó là điều mà người dùng có thể gặp nếu mua iPhone cũ.

iPhone tân trang vẫn được hỗ trợ bảo hành như một iPhone mới 100%.

Ngoài ra, iPhone tân trang có sự đảm bảo từ các cửa hàng bán chúng, do đó, trong trường hợp cần sửa chữa do trục trặc (không phải hỏng hóc do người dùng gây ra), người dùng sẽ không phải trả chi phí sửa chữa. Kết quả là, người dùng cảm thấy an tâm hơn khi iPhone bỗng nhiên bị lỗi.

