Những smartphone Samsung tốt nhất cho mọi loại người dùng

Sự phổ biến của Samsung đến từ việc cung cấp những chiếc điện thoại Android chất lượng cao, tích hợp nhiều tính năng mới và phù hợp với nhiều mức giá khác nhau.

Dòng Galaxy S cao cấp tiếp tục thiết lập tiêu chuẩn cho điện thoại Android, trong khi dòng Galaxy Z với màn hình gập lại mang đến kiểu dáng hiện đại, thu hút cả những người yêu công nghệ lẫn người dùng sáng tạo. Đối với những người tìm kiếm một lựa chọn tiết kiệm, dòng Galaxy A cung cấp hiệu năng tốt và các tính năng thiết yếu với mức giá phải chăng, lý tưởng cho sinh viên và người dùng lần đầu.

Nội dung dưới đây tổng hợp danh sách những điện thoại Samsung tốt nhất cho các đối tượng khách hàng khác nhau, giúp người dùng dễ dàng tìm thấy thiết bị phù hợp với nhu cầu và sở thích của mình. Các yếu tố được xem xét bao gồm sức mạnh xử lý, kích thước màn hình, thời lượng pin và hiệu năng camera.

Tổng thể tốt nhất: Galaxy S25 Ultra

Galaxy S25 Ultra là lựa chọn hàng đầu cho những ai muốn sở hữu một thiết bị cao cấp, mạnh mẽ, hỗ trợ năng suất, nhiếp ảnh và chơi game tuyệt vời. Máy được trang bị chip Snapdragon 8 Elite siêu nhanh, RAM lên đến 16 GB và các tính năng Galaxy AI tiên tiến như Note Assist, Transcript Assist và Live Translate.

Galaxy S25 Ultra.

Hệ thống camera với cảm biến chính 200 MP hỗ trợ công nghệ ProVisual Engine đảm bảo độ chi tiết cao, trong khi khả năng zoom quang 10x và Space Zoom lên đến 100x cho phép chụp ảnh chính xác từ xa. Màn hình Dynamic AMOLED 2X 6,9 inch với tần số quét 120Hz mang đến trải nghiệm hình ảnh tuyệt vời cho game thủ. Với mức giá tham khảo khoảng 27,4 triệu đồng, Galaxy S25 Ultra là một lựa chọn đắt giá nhưng đầy giá trị.

Tính năng AI tốt nhất với mức giá phải chăng: Galaxy S24 FE

Nếu muốn trải nghiệm các tính năng mạnh mẽ của Galaxy AI mà không cần chi quá nhiều tiền, Galaxy S24 FE là lựa chọn tuyệt vời với mức giá chỉ khoảng 11,99 triệu đồng. Điện thoại được trang bị bộ công cụ Galaxy AI đầy đủ, camera AI nổi bật và hiệu suất mượt mà nhờ chip Exynos 2400e.

Galaxy S24 FE.

Kết hợp vvới RAM 8 GB và màn hình Super AMOLED 6,7 inch, Galaxy S24 FE mang đến sự cân bằng hoàn hảo giữa hiệu suất và giá trị. Với những gì mang lại, một YouTuber công nghệ nổi tiếng là Kevin Breeze thậm chí từng gọi đây là “bí mật được giữ kín nhất của Samsung”.

Lựa chọn tiết kiệm nhất: Galaxy A16 5G

Với mức giá chỉ khoảng 5,2 triệu đồng, Galaxy A16 5G là lựa chọn tốt nhất cho những ai có ngân sách eo hẹp. Mặc dù giá rẻ nhưng sản phẩm này vẫn mang lại hiệu suất ấn tượng cho các hoạt động hàng ngày. Màn hình lớn 6,5 inch và pin 5.000 mAh đảm bảo trải nghiệm sử dụng thoải mái.

Galaxy A16 5G.

Hệ thống camera sau với cảm biến chính 50 MP và camera trước 12 MP cho chất lượng ảnh tốt, phù hợp cho người dùng lần đầu và thanh thiếu niên. Nếu muốn nâng cấp nhẹ về thông số kỹ thuật, Galaxy A36 5G tầm trung với giá khoảng 7,84 triệu đồng cũng là một lựa chọn đáng cân nhắc.

Tốt nhất cho những ai yêu thích sự nhỏ gọn: Galaxy Z Flip7

Nếu yêu thích những chiếc điện thoại gập nhỏ gọn, Galaxy Z Flip7 là lựa chọn hoàn hảo với đầy đủ tính năng hiện đại. Sản phẩm mới nhất trong dòng điện thoại gập của Samsung sở hữu màn hình AMOLED 6,7 inch, RAM 12 GB, chip Snapdragon 8 Elite và hệ điều hành One UI 8.

Galaxy Z Flip7.

YouTuber Patrick Rambles đã ca ngợi Galaxy Z Flip7 vì sự sáng tạo và tính năng tương lai của thiết bị. Người dùng trên Quora cũng đồng tình rằng đây là lựa chọn tuyệt vời cho những ai muốn có sức mạnh và tính di động. Một bài đánh giá trên Reddit cho biết hiệu suất của Galaxy Z Flip7 tương đương với iPhone 16 Pro, với thời gian sử dụng pin từ 7-9 giờ cho các tác vụ thông thường.

Điểm nổi bật của Galaxy Z Flip7 là màn hình phụ tiện dụng cho phép người dùng kiểm tra thông báo, trả lời tin nhắn và chụp ảnh selfie mà không cần mở điện thoại. Thiết bị cũng hỗ trợ Samsung DeX, biến nó thành một công cụ làm việc hiệu quả. Phiên bản cơ bản với bộ nhớ 256 GB có giá 26,99 triệu đồng và có các màu đen, xanh navy và đỏ.

Tốt nhất cho người dùng năng động: Galaxy Z Fold7

Galaxy Z Fold7 là thiết bị lý tưởng cho người dùng năng động, yêu cầu năng suất cao và khả năng đa nhiệm. Với màn hình bên trong 7,6 inch, Galaxy Z Fold7 mang đến không gian làm việc như tablet cho phép chạy nhiều ứng dụng cùng lúc.

Galaxy Z Fold7.

Samsung đã cải tiến độ bền và thiết kế của Galaxy Z Fold7 giúp thiết bị mỏng hơn và nhẹ hơn. Màn hình AMOLED 120Hz và chip Snapdragon 8 Elite đảm bảo hiệu suất nhanh chóng, từ chỉnh sửa video đến chơi game.

Người dùng cũng sẽ đánh giá cao sự hỗ trợ của S Pen, biến Galaxy Z Fold7 thành một công cụ lý tưởng cho những người sáng tạo và doanh nhân. Với pin lâu dài, hệ thống camera xuất sắc và tính liên tục giữa chế độ gập và mở, Galaxy Z Fold7 thực sự là một thiết bị mạnh mẽ. Giá cho mẫu điện thoại này tại Việt Nam là 43,99 triệu đồng.