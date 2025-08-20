Loạt điện thoại iPhone đời cũ giảm giá “siêu sốc” lên đến 91%: Sự thật bất ngờ

Loạt iPhone đời cũ giảm giá

Chỉ còn 20 ngày nữa, Apple dự kiến ra mắt iPhone 17 với nhiều cải tiến mới. Đây là sự kiện mà giới yêu công nghệ mong chờ nhất trong năm. Cùng với đó, hàng loạt cửa hàng đã triển khai giảm giá các sản phẩm iPhone đời cũ nhằm tăng doanh thu, đẩy hàng tồn và kích cầu mua sắm.

Cụ thể, tại hệ thống cửa hàng có thương hiệu là đại lý uỷ quyền của Apple tại Việt Nam, iPhone 14 128GB giảm giá 25%, chỉ còn 13,19 triệu đồng; iPhone 13 128GB giảm 20%, chỉ còn 11,69 triệu đồng; iPhone 15 Pro Max 256GB giảm 11% xuống còn 26,89 triệu đồng; iPhone 16 Plus 128GB giảm 12% xuống còn 22,19 triệu đồng…

Nhiều đại lý uỷ quyền của Apple tại Việt Nam giảm giá loạt iPhone đời cũ trước khi iPhone 17 ra mắt. (Ảnh: Đức Sơn)

Một hệ thống khác cũng giảm giá iPhone 16 Pro Max đặc quyền lên đến 8 triệu đồng khi mua kèm SIM FPT và thu cũ đổi mới 1 triệu đồng. Đơn cử như: iPhone 14 128GB giảm 28% xuống còn 12,69 triệu đồng; iPhone 15 128GB giảm 21% xuống còn 15,39 triệu đồng; iPhone 13 128GB giảm 22% xuống 11,39 triệu đồng; iPhone 15 Pro 1TB giảm 17% xuống còn 33,99 triệu đồng…

Như vậy, so với cuối tháng 7/2025, các dòng iPhone 13, 14 và 15 được điều chỉnh giá tối đa khoảng 1-3 triệu đồng, tuỳ phiên bản, dung lượng và màu sắc.

Thấy thông tin iPhone 17 sắp ra mắt, anh Quang Vinh (Hà Nội) liền tìm hiểu để mua iPhone cũ. Tuy nhiên, sau khi “lướt” một loạt các gian hàng đại lý uỷ quyền của Apple tại Việt Nam, anh Vinh thấy các dòng iPhone đời cũ vẫn chưa giảm sâu, giá vẫn khá cao.

Những dòng iPhone đời cũ được lùng mua nhiều hơn trước khi Apple ra mắt sản phẩm iPhone đời mới. (Ảnh: Đức Sơn)

“Đa số các dòng chỉ giảm từ vài trăm nghìn đồng đến khoảng hơn 1 triệu đồng/sản phẩm so với thời điểm cách đây hơn 1 tháng. Như vậy thì không đáng kể nên tôi chưa mua vội. Buồn cười nhất là khi vào website của 1 đại lý uỷ quyền có thương hiệu khá lớn, có mẫu họ niêm yết giảm giá ảo lên đến 91%”, anh Vinh cho hay.

Theo anh Vinh, trên website của thương hiệu này, hàng loạt mẫu iPhone đời cũ giảm giá “siêu sốc” từ 40% lên tới 91% như: iPhone 14 Pro Max 256GB được đơn vị này giảm 40%, từ 32,99 triệu đồng xuống còn 19,79 triệu đồng; iPhone 14 128 GB giá 41%, từ 18,99 triệu đồng xuống 11,29 triệu đồng.

Ngoài ra, có đến 3 sản phẩm của hệ thống giảm giá trên 50% như: iPhone 13 128GB, giảm tới 59% so với giá niêm yết, từ 21,99 triệu đồng xuống 8,99 triệu đồng; iPhone 12 Pro Max 512GB giảm 52% xuống còn 12,79 triệu đồng.

Đặc biệt nhất là chiếc iPhone 15 Pro Max 256GB LL/A bản Mỹ được đơn vị này treo biển giảm giá lên đến 91%, từ giá 251,9 triệu đồng xuống còn 21,59 triệu đồng.

Một sản phẩm iPhone 15 Pro Max 256GB được đăng giảm giá ảo trên website của một hệ thống cửa hàng điện thoại di động có thương hiệu lớn. (Ảnh chụp màn hình)

Sự thật bất ngờ

“Nếu tính giá niêm yết của Apple, cộng thêm thuế thì iPhone 15 Pro Max 256GB ngày đầu ra mắt có giá khoảng 34-36 triệu đồng chứ không bao giờ có giá tới 251 triệu đồng như thế. Sau 2 năm, thị trường đang bán chỉ khoảng 21-26 triệu đồng”, anh Vinh phân tích.

Vì vậy, anh Vinh cho rằng, trước khi xuống tiền, người mua nên tham khảo giá của sản phẩm đó ở cửa hàng mình muốn mua với các cửa hàng có uy tín. Như vậy, sẽ biết được thực sự mình được giảm bao nhiêu phần trăm, mức giá đó là giảm thật hay là giá ảo.

Kinh doanh iPhone nhiều năm tại Thanh Xuân (Hà Nội), anh Đức Sơn cho biết, thị trường iPhone cũ trước khi iPhone 17 ra mắt khá ảm đạm, sức mua giảm rõ rệt so với các năm trước đây.

Các sản phẩm iPhone đời càng sâu giá giảm càng nhiều. Ảnh chụp màn hình

“Thông thường thời điểm cận kề, trước và sau khi iPhone đời mới ra mắt từ 1-2 tháng là thời điểm giữ giá, có giảm nhưng không đáng kể. Cao điểm nhất phải là sau khi sản phẩm mới ra mắt khoảng 3 tháng vì thời điểm đó nhiều người bán ra để lên đời máy. Đồng thời cũng vào dịp Tết, lương thưởng về nên nhu cầu tăng”, anh Sơn nói.

Ngoài ra, anh Sơn nhận định sức mua iPhone đời cũ vào thời gian này giảm tới 50% so với các năm trước do tình hình kinh tế khó khăn, người dân cắt giảm chi tiêu.

Hiện tại, cửa hàng anh Sơn bán iPhone 11 Pro 64GB với giá 6 triệu đồng; iPhone 11 Pro Max 65GB với giá 8,5 triệu đồng; iPhone 12 Pro 128GB có giá 9,5 triệu đồng; iPhone 12 Pro Max 128 GB có giá 11,5 triệu đồng… Đắt nhất là iPhone 16 Pro Max 256GB có giá 28,9 triệu đồng.