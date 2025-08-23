Gỡ bỏ ngay tiện ích này khỏi Chrome nếu không muốn tài khoản ngân hàng “bốc hơi”

Báo cáo gần đây từ Koi Security cho thấy tiện ích mở rộng VPN miễn phí cho Chrome mang tên FreeVPN.One đang theo dõi hơn 100.000 người dùng, thay vì bảo vệ dữ liệu như các dịch vụ VPN uy tín khác. Cụ thể, FreeVPN.One chụp ảnh màn hình mọi trang web mà người dùng truy cập.

Đã có hơn 100.000 lượt tải về FreeVPN.One.

Với hơn 100.000 lượt tải xuống và sự chứng thực từ Google, tiện ích này có vẻ là một lựa chọn an toàn cho những ai tìm kiếm dịch vụ VPN miễn phí. Tuy nhiên, Koi Security đã phát hiện ra một thực tế đáng lo ngại ẩn sau vẻ ngoài hợp pháp của nó.

Theo báo cáo, chỉ vài giây sau khi một trang web được tải, FreeVPN.One sẽ chụp ảnh màn hình trang đó và gửi đến một nguồn bên ngoài. Điều này có nghĩa là mọi thông tin nhạy cảm, từ ảnh riêng tư đến thông tin ngân hàng, đều có thể bị ghi lại. Một tính năng khác của tiện ích này có tên tạm dịch là “Phát hiện mối đe dọa bằng AI” cũng thực hiện việc chụp ảnh màn hình và tải lên để phân tích càng cho thấy mối lo ngại cho người dùng.

Koi Security cho biết, từ tháng 7/2025, FreeVPN.One đã bắt đầu thu thập dữ liệu người dùng thông qua phần mềm gián điệp, bao gồm cả việc theo dõi vị trí. Mặc dù nhà phát triển khẳng định rằng ảnh chụp màn hình chỉ được thực hiện với các trang web đáng ngờ, tuy nhiên thực tế cho thấy ngay cả các trang như Google Photos cũng bị ghi lại. Đặc biệt, nhà phát triển tiện ích này đã ngừng phản hồi các yêu cầu bình luận từ Koi Security.

Dữ liệu thu thập được gửi về máy chủ của FreeVPN.One.

Tình huống này không chỉ phản ánh vấn đề với FreeVPN.One mà còn cho thấy mối nguy hiểm tiềm ẩn từ nhiều dịch vụ VPN miễn phí khác. Điều này càng lo ngại hơn khi một nhóm an ninh mạng gần đây đã phát hiện ra nhiều ứng dụng độc hại, bao gồm một VPN miễn phí, được phát tán qua các cửa hàng ứng dụng phổ biến.

Nếu đang sử dụng FreeVPN.One, người dùng cần gỡ cài đặt ngay lập tức và cân nhắc sử dụng một trong những phần mềm diệt virus tốt nhất để quét máy tính của mình. Đồng thời, hãy thay đổi mật khẩu cho các trang web mà bản thân đã truy cập khi sử dụng tiện ích này. Việc lựa chọn dịch vụ VPN an toàn là rất quan trọng, và nếu người dùng không muốn trả phí cho một dịch vụ cao cấp, hãy tìm kiếm những dịch vụ VPN miễn phí đã được kiểm tra kỹ lưỡng để bảo vệ dữ liệu của mình.