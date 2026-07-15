Đừng chỉ lo nước biển, đây mới là “kẻ thù” của điện thoại khi du lịch biển

Mùa hè không thể thiếu những chuyến đi biển, và trong thời đại công nghệ, điện thoại trở thành người bạn đồng hành không thể thiếu. Tuy nhiên, bãi biển lại tiềm ẩn nhiều nguy cơ hư hỏng cho thiết bị, không chỉ đơn thuần là việc rơi xuống nước.

Đi dạo biển với điện thoại trên tay là điều rất phổ biến hiện nay.

Nguy cơ từ ánh nắng mặt trời

Việc để điện thoại dưới ánh nắng trực tiếp, chẳng hạn như trên khăn tắm khi đi bơi, có thể gây hại nghiêm trọng cho pin. Các thiết bị điện tử thường hoạt động hiệu quả ở nhiệt độ tối đa 35°C. Khi tiếp xúc với ánh nắng, kim loại và kính của điện thoại sẽ nhanh chóng nóng lên, dẫn đến tình trạng quá nhiệt. Điều này không chỉ làm giảm tuổi thọ pin mà còn có thể gây hư hỏng các linh kiện bên trong hoặc làm nứt màn hình.

👉: Giải pháp lúc này chính là luôn giữ điện thoại trong túi xách, ở nơi râm mát hoặc bọc trong một chiếc áo phông thoáng khí.

Kẻ thù thầm lặng

Cát biển có thể dễ dàng lọt vào các khe hở của điện thoại. Ngay cả khi thiết bị có khả năng chống nước và bụi, cát mịn vẫn có thể tích tụ trong cổng sạc USB-C và giắc cắm tai nghe. Nếu cố gắng cắm cáp sạc khi bên trong còn dính cát, người dùng có thể vô tình làm hỏng vĩnh viễn các chân tiếp xúc. Hơn nữa, cát bám vào tay có thể làm xước màn hình và ống kính camera chỉ với một chạm nhẹ.

Việc để điện thoại tiếp xúc với cát biển dẫn đến hậu quả không phải ai cũng biết.

Kẻ ăn mòn nguy hiểm

Dù điện thoại có khả năng chống nước, chứng nhận này thường được kiểm tra với nước ngọt. Trong khi đó, nước biển chứa muối, có tính ăn mòn cao. Nếu điện thoại bị dính nước biển, muối sẽ bắt đầu ăn mòn các bộ phận như lưới loa, nút bấm và viền màn hình ngay khi nước khô.

👉: Giải pháp được đưa ra là, nếu điện thoại bị ướt ở biển, hãy tắt ngay lập tức, rửa dưới vòi nước sạch để loại bỏ muối, và lau khô kỹ bằng khăn trước khi bật lại.