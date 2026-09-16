So sánh chi tiết iPhone 18 Pro Max và Galaxy S26 Ultra

Apple đã đưa iPhone 18 Pro Max trở thành mẫu smartphone cao cấp nhất trong dòng iPhone không gập với giá khởi điểm 41,99 triệu đồng cho phiên bản 256 GB. Mức giá này cao hơn nhiều so với iPhone 17 Pro Max và cao hơn Galaxy S26 Ultra khoảng 14 triệu đồng.

4 màu của iPhone 18 Pro Max.

Hai thiết bị đều tập trung vào camera, thời lượng pin và hiệu năng cao cấp nhưng lựa chọn giữa chúng còn phụ thuộc vào cách người dùng sử dụng màn hình, chụp ảnh, chơi game và các tính năng AI.

Thiết kế lớn nhưng Galaxy S26 Ultra nhẹ hơn

iPhone 18 Pro Max tiếp tục sử dụng thiết kế thân máy nhôm nguyên khối tương tự iPhone 17 Pro Max. Máy có bốn màu gồm: đỏ Burgundy, xanh Glacier, bạc và đen.

Với trọng lượng 249 gram, iPhone 18 Pro Max không phải mẫu smartphone nhẹ. Đổi lại, kích thước lớn giúp thiết bị có không gian hiển thị rộng, phù hợp với việc xem video, duyệt web hoặc chơi game. Màn hình OLED của iPhone có kích thước 6,8 inch.

Galaxy S26 Ultra.

Galaxy S26 Ultra có màn hình AMOLED 6,9 inch, nhỉnh hơn iPhone 18 Pro Max. Tuy nhiên, trọng lượng của máy chỉ 214 gram, nhẹ hơn 35 gram so với đối thủ.

Samsung cung cấp 6 tùy chọn màu, bao gồm: Vàng hồng - Pink Gold, Bạc - Silver Shadow, Tím - Cobalt Violet, Xanh dương - Sky Blue, Trắng và Đen.

Một điểm khác biệt đáng chú ý trên Galaxy S26 Ultra là tính năng Privacy Display. Công nghệ này có thể khiến một số ứng dụng hoặc thông báo khó nhìn thấy khi quan sát màn hình từ góc lệch. Với người thường xuyên sử dụng điện thoại tại nơi công cộng, tính năng này có thể giảm nguy cơ người xung quanh nhìn thấy thông tin riêng tư mà không cần dùng miếng dán chống nhìn trộm.

Samsung có lợi thế về tốc độ sạc

Cả hai mẫu flagship đều được trang bị pin dung lượng lớn. Apple không công bố trực tiếp dung lượng pin của iPhone 18 Pro Max tại Mỹ mà chủ yếu đưa ra thời lượng phát video tối đa 45 giờ.

Tuy nhiên, trang Apple tại Ireland cho biết phiên bản sử dụng SIM vật lý có dung lượng 5.391 mAh. Con số này cao hơn mức 5.000 mAh của Galaxy S26 Ultra.

Bù lại, Galaxy S26 Ultra hiện có lợi thế rõ ràng hơn về sạc. Máy hỗ trợ sạc có dây 60 W và trong bài kiểm tra của CNET, pin có thể sạc từ 0% lên 76% sau 30 phút.

iPhone 18 Pro Max.

Apple chưa công bố tốc độ sạc chính thức của iPhone 18 Pro Max. Tuy nhiên, iPhone 17 Pro Max từng hỗ trợ sạc 40 W và đạt 69% sau 30 phút trong cùng bài kiểm tra.

Với những người thường xuyên phải sạc nhanh trước khi ra ngoài, khả năng sạc 60 W của Galaxy S26 Ultra là một thông số đáng chú ý. Trong khi đó, thời lượng phát video 45 giờ được Apple công bố cho thấy iPhone 18 Pro Max vẫn hướng tới thời gian sử dụng dài.

iPhone 18 Pro Max có camera thay đổi khẩu độ, Galaxy S26 Ultra có 4 camera

Camera là một trong những nâng cấp quan trọng nhất trên iPhone 18 Pro Max. Máy sử dụng hệ thống ba camera sau, gồm camera chính 48 MP, camera góc siêu rộng 48 MP và camera telephoto 48 MP với zoom quang học 4x.

Điểm mới nằm ở camera chính với khẩu độ biến thiên. Cơ chế này cho phép ống kính thay đổi khẩu độ vật lý để điều chỉnh lượng ánh sáng đi vào cảm biến. Trong điều kiện ánh sáng phức tạp, khả năng này có thể giúp người dùng kiểm soát tốt hơn việc thu sáng và tạo hiệu ứng hậu cảnh.

Galaxy S26 Ultra có màn hình chống nhìn trộm.

Galaxy S26 Ultra không có khẩu độ biến thiên nhưng sở hữu hệ thống bốn camera. Cụm camera gồm: camera chính 200 MP, camera góc siêu rộng 50 MP, camera telephoto 50 MP zoom quang học 5x và camera telephoto 10 MP zoom quang học 3x.

Cách bố trí này mang lại lợi thế về độ linh hoạt tiêu cự. Người dùng chụp phong cảnh có thể tận dụng camera góc siêu rộng trong khi các tiêu cự telephoto 3x và 5x phù hợp hơn với chủ thể ở xa.

Ngược lại, iPhone 18 Pro Max tập trung vào việc cải thiện camera chính thông qua khẩu độ biến thiên thay vì tăng số lượng camera.

A20 Pro và Snapdragon 8 Gen 5 cho Galaxy

iPhone 18 Pro Max được trang bị A20 Pro, hỗ trợ các tính năng AI mới, trong đó nổi bật là Siri AI. Siri mới được xây dựng với sự hợp tác giữa Apple và Google Gemini. Theo các nguồn tin, trợ lý có thể tìm kiếm thông tin cụ thể nằm trong email hoặc tin nhắn, sau đó chuyển chúng thành những tác vụ như tạo lời nhắc hoặc sự kiện lịch.

A20 Pro cũng được Apple nhấn mạnh về khả năng chơi game. Hệ thống buồng hơi giúp kiểm soát nhiệt độ khi máy xử lý các tác vụ đồ họa nặng trong thời gian dài.

iPhone 18 Pro Max sở hữu chip A20 Pro.

Galaxy S26 Ultra sử dụng chip Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 for Galaxy, kết hợp hệ thống Galaxy AI của Samsung. Các tính năng AI tập trung vào những đề xuất chủ động và khả năng chỉnh sửa ảnh.

Cả hai nền tảng đều hướng tới việc đưa AI trở thành một phần thường xuyên trong quá trình sử dụng smartphone thay vì chỉ là tính năng bổ sung. Với người dùng, khác biệt thực tế sẽ phụ thuộc vào hệ sinh thái và những công cụ AI họ sử dụng thường xuyên.

Giá bán và những khác biệt cần cân nhắc

Do mới được tung ra nên giá của iPhone 18 Pro Max đắt hơn rất nhiều so với Galaxy S26 Ultra (chỉ còn từ 29 triệu đồng cho bản 256GB) nên việc cân đối tài chính vô cùng quan trọng.

Ở nhóm người dùng ưu tiên màn hình lớn nhưng vẫn muốn thiết bị nhẹ hơn, Galaxy S26 Ultra có lợi thế nhờ màn hình 6,9 inch và trọng lượng 214 gram. Tính năng Privacy Display cũng có thể hữu ích với những người thường xuyên sử dụng điện thoại ở nơi công cộng.

6 màu của Galaxy S26 Ultra.

iPhone 18 Pro Max lại tập trung vào camera chính khẩu độ biến thiên, thời lượng phát video được Apple công bố lên tới 45 giờ và hệ thống A20 Pro phục vụ các tác vụ AI cũng như chơi game.

Do đó, việc lựa chọn chiếc flagship nào còn phụ thuộc vào khả năng tài chính và nhu cầu sử dụng của người dùng. Mỗi smartphone cao cấp đều có thế mạnh riêng, dù lựa chọn sản phẩm nào, chúng cũng đều thể hiện xuất sắc.