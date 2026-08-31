iPhone Air là bước đệm quan trọng cho iPhone màn hình gập

Ra mắt vào mùa thu năm ngoái, iPhone Air thu hút sự chú ý nhờ thân máy chỉ dày 5,6 mm và trọng lượng 165 gram. Với mức giá chỉ từ 22,99 triệu đồng, thiết bị mang đến một lựa chọn nằm giữa iPhone tiêu chuẩn và dòng iPhone Pro, tập trung vào thiết kế mỏng nhẹ thay vì trang bị tối đa.

Thiết kế siêu mỏng đi kèm những đánh đổi rõ ràng

Trải nghiệm thực tế cho thấy ưu điểm này khá rõ. Thân máy của iPhone Air quá nhẹ khiến thiết bị gần như không tạo cảm giác nặng khi đặt trong túi quần hoặc túi xách, đồng thời vẫn cho thấy khả năng chịu đựng tốt trong quá trình sử dụng. Đây là yếu tố có ý nghĩa với những người thường xuyên cầm điện thoại trong thời gian dài hoặc muốn giảm trọng lượng thiết bị mang theo hằng ngày.

iPhone Air.

Tuy nhiên, để đạt độ mỏng như vậy, Apple phải chấp nhận một số giới hạn. iPhone Air chỉ có một camera góc rộng 48 MP ở phía sau, một loa ở phía trên. Không gian dành cho pin cũng bị thu hẹp, tốc độ sạc chỉ ở mức 20W.

Theo Francisco Jeronimo, Phó chủ tịch phụ trách thiết bị khách hàng tại IDC, những đánh đổi này có thể khiến người dùng khó chấp nhận việc trả thêm tiền chỉ để sở hữu một smartphone mỏng hơn. Nếu điện thoại thông thường đã đủ nhẹ và mỏng với phần lớn người dùng, lợi ích từ việc giảm thêm độ dày có thể chưa đủ lớn để bù lại camera và thời lượng pin bị cắt giảm.

Doanh số khiêm tốn nhưng vẫn có nhu cầu

iPhone Air không trở thành sản phẩm chủ lực về doanh số. Theo IDC, thiết bị chỉ bán được 7,7 triệu máy trong 4 quý, tương đương 1,8% tổng doanh số iPhone trong quý II/2026. Con số này nhỏ hơn đáng kể so với các mẫu iPhone phổ biến nhưng vẫn cho thấy thiết kế siêu mỏng có một nhóm người dùng quan tâm.

Đặt cạnh Samsung Galaxy S25 Edge, bức tranh càng rõ hơn. Mẫu smartphone siêu mỏng của Samsung bán được 2,3 triệu máy tính đến quý II năm nay và chiếm dưới 1% doanh số điện thoại Samsung ở mỗi quý, ngoại trừ quý đầu tiên sau khi ra mắt khi tỷ lệ này khoảng 1,8%.

Ảnh concept iPhone Ultra.

Những con số trên cho thấy người tiêu dùng không sẵn sàng đánh đổi camera hoặc pin để đổi lấy một thiết bị mỏng hơn. Tuy nhiên, thử nghiệm của Apple vẫn có giá trị ở một khía cạnh khác: xác định mức độ mỏng mà người dùng có thể chấp nhận, đồng thời kiểm chứng những thành phần và giải pháp thiết kế cần thiết cho một thiết bị mỏng hơn.

Điều này đặc biệt đáng chú ý khi Apple đang chuẩn bị bước vào thị trường smartphone màn hình gập. Smartphone màn hình gập luôn phải đối mặt với bài toán kích thước và trọng lượng bởi khi đóng lại, máy thường dày hơn smartphone thông thường. Vì vậy, kinh nghiệm phát triển một mẫu iPhone mỏng như Air có thể trở thành cơ sở để Apple giải quyết những hạn chế đó.

iPhone Air có thể mở đường cho thế hệ màn hình gập

Trong tháng 9, "Nhà Táo" sẽ giới thiệu một mẫu iPhone màn hình gập, tạm gọi là iPhone Ultra trong khi iPhone Air thế hệ thứ hai có khả năng xuất hiện vào mùa xuân năm 2027. Theo các chuyên gia, việc tách thời điểm ra mắt có thể giúp Apple tránh để các sản phẩm tự cạnh tranh với nhau và mang đến nhiều lựa chọn hơn cho người dùng.

Kinh nghiệm từ Samsung cũng cho thấy hướng đi từ smartphone thanh siêu mỏng sang smartphone màn hình gập không phải điều quá xa lạ. Galaxy S25 Edge có độ dày 5,8 mm, sau đó Samsung ra mắt Galaxy Z Fold7 với độ dày 4,2 mm khi mở và 8,9 mm khi đóng.

iPhone Air.

Một chiếc iPhone màn hình gập vì thế có thể không cần sở hữu toàn bộ phần cứng cao cấp nhất của dòng iPhone Pro. Người dùng có thể chấp nhận một số giới hạn về camera hoặc các tính năng khác nếu đổi lại là thiết kế gập đem đến không gian màn hình lớn hơn trong một thiết bị có kích thước phù hợp.

IDC dự báo Apple có thể xuất xưởng hơn 17 triệu iPhone màn hình gập vào năm 2027, tương đương gần 40% thị phần toàn cầu vào cuối năm đó. Nếu dự báo này thành hiện thực, vai trò của iPhone Air sẽ không chỉ được đánh giá bằng doanh số của riêng sản phẩm mà còn ở việc nó giúp Apple hoàn thiện con đường tiến tới smartphone màn hình gập.