YouTube tiếp cận 93% người dùng Internet Việt Nam mỗi ngày

Các số liệu được Google công bố tại YouTube Festival Vietnam 2026, tổ chức ngày 16/9 tại TPHCM, với sự tham gia của hơn 700 nhà sáng tạo nội dung, doanh nghiệp, nhà tiếp thị và đối tác.

Tổng Giám đốc Google Việt Nam Marc Woo chỉ ra cốt lõi của hệ sinh thái YouTube là sự kết nối giữa các nhà sáng tạo và cộng đồng của họ. Ảnh: Google

Google định vị hệ sinh thái YouTube tại Việt Nam dựa trên ba trụ cột gồm Văn hóa, Kết nối và Thương mại. Ở khía cạnh văn hóa, nền tảng này được mô tả là nơi nội dung Việt tiếp cận khán giả trong và ngoài nước, với hơn 50% thời lượng xem đến từ quốc tế. Về kết nối, hơn 180.000 kênh tại Việt Nam đã có trên 10.000 người đăng ký, trong khi lượng video Shorts tăng hơn 100% so với cùng kỳ. Ở trụ cột thương mại, YouTube nhấn mạnh vai trò của nhà sáng tạo trong quyết định mua sắm và các hình thức tích hợp mua hàng trên nhiều thiết bị.

Theo ông Marc Woo, Tổng giám đốc Google Việt Nam, YouTube không chỉ được sử dụng để giải trí mà còn trở thành nơi người dùng tìm kiếm thông tin và khám phá nội dung văn hóa. Ông cho biết mỗi ngày có 93% người dùng Internet Việt Nam truy cập nền tảng này.

Một điểm khác được YouTube nhấn mạnh là vòng đời của nội dung. Khoảng 40% tổng lượt xem video diễn ra sau hơn 30 ngày kể từ khi video được đăng tải. Theo Google, đặc điểm này giúp nội dung tiếp tục được tìm kiếm và xem trong thời gian dài thay vì chỉ tạo lượng truy cập trong thời gian ngắn.

Ở khía cạnh thương mại, 82% người xem tại Việt Nam cho biết họ có nhiều khả năng mua sản phẩm được giới thiệu bởi nhà sáng tạo mà mình tin tưởng. Tỷ lệ này được Google đặt cạnh mức 74% của các nền tảng chuyên về video ngắn.

Google cũng dẫn một phân tích tổng hợp cho biết YouTube đạt chỉ số lợi nhuận trên một khoản đầu tư (ROI) cao hơn 1,5 lần so với tổng thể các kênh truyền thông tại Việt Nam trong giai đoạn 2022-2025.

Tại sự kiện, YouTube cũng trao giải Works Awards Vietnam 2026. Viettel giành giải cao nhất Best of Vietnam với chiến dịch “Viettel 5G: Changing Who Gets to Connect During Tet”. Các giải khác được trao cho VNG, FPT Long Châu, MSD HH Vietnam và Samsung.