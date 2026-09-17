3 lý do khiến iFan bỏ qua iPhone 18 Pro Max trong năm nay

iPhone 18 Pro Max vẫn được Apple hết lời ca ngợi về thời lượng pin dài, hệ thống tản nhiệt được nâng cấp, cùng màn hình siêu tiên tiến, độ sáng cao và tiết kiệm năng lượng... chưa kể đến con chip A20 Pro tiến trình 2nm: công nghệ này thực sự vượt trội đến mức khó tin.

Đúng là bộ đôi iPhone Pro mới có giá cao hơn một chút nhưng Samsung và Google cũng đã tăng giá cho các flagship của mình (dòng Galaxy S26 và Pixel 11).

iPhone 18 Pro Max.

Tuy nhiên, nhu cầu đối với iPhone 18 Pro Max và iPhone 18 Pro vẫn thấp một cách đáng ngạc nhiên.

Dưới đây là 3 lý do khiến iPhone 18 Pro bị bỏ qua.

Vấn đề số 1: Chiếc iPhone màn hình gập

Vấn đề đầu tiên mang tên iPhone Duo – chiếc iPhone màn hình gập đầu tiên của Apple. Đây mới thực sự là ngôi sao sáng tại sự kiện ra mắt ngày 9 tháng 9. Dù Apple chính thức đã gia nhập cuộc chơi điện thoại màn hình gập muộn hơn tới bảy năm nhưng điều đó chẳng hề làm giảm đi sự tò mò và hào hứng của người hâm mộ.

iPhone Duo.

Nếu là một tín đồ trung thành của Apple, nhiều người sẽ không chọn chiếc iPhone 18 Pro Max với kiểu dáng quen thuộc để sở hữu chiếc điện thoại màn hình gập hoàn toàn mới. Thêm vào đó, những người chi nhiều tiền cho công nghệ không phải lúc nào cũng mua vì họ thực sự cần công nghệ tốt hơn. Đôi khi, họ chỉ đơn giản muốn sở hữu thứ mới nhất và thú vị nhất. Chiếc iPhone Duo chính xác là như vậy.

Tất nhiên, còn một vấn đề khá hiển nhiên nữa: hầu hết mọi người không thể mua cả hai cùng lúc. iPhone Duo có giá khởi điểm 64,99 triệu đồng tại Việt Nam và iPhone 18 Pro Max có giá khởi điểm 41,99 triệu đồng; nghĩa là tổng cộng khoảng 107 triệu đồng cho hai chiếc iPhone. Ở mức giá đó, ngay cả những người hâm mộ Apple cuồng nhiệt nhất cũng sẽ cân nhắc lại.

Vấn đề thứ 2: Việc trì hoãn ra mắt iPhone 18 tiêu chuẩn

Tiếp theo là quyết định trì hoãn ra mắt mẫu iPhone 18 bản tiêu chuẩn của Apple. Điều này khiến việc khuyên mua iPhone 18 Pro ở thời điểm hiện tại trở nên khó khăn hơn, bởi nhiều người mua tiềm năng sẽ băn khoăn về những gì sẽ diễn ra khi mẫu iPhone 18 có giá rẻ hơn này. Chúng không cần phải sở hữu mọi tính năng y hệt bản iPhone 18 Pro; chỉ cần đủ tốt để người dùng cảm thấy hài lòng.

iPhone 17.

Nếu Apple trang bị cho iPhone 18 tiêu chuẩn những tính năng mà người dùng thực sự quan tâm, một số người sẽ cho rằng việc chi hơn 40 triệu đồng cho iPhone 18 Pro Max là không cần thiết.

Vấn đề thứ 3: iPhone 20

iPhone 20 sẽ ra mắt vào năm 2027. Đây là cột mốc kỷ niệm 20 năm ngày ra mắt chiếc iPhone đầu tiên (chiếc điện thoại đã thay đổi tất cả).

Ảnh minh họa.

Apple hiểu rõ tầm quan trọng của cột mốc này và chắc chắn, hãng sẽ biến sự kiện này thành một dấu ấn đặc biệt.

Tất cả những điều này tạo ra một tình thế khó xử cho iPhone 18 Pro Max ở thời điểm hiện tại. Tại sao phải chi 41,99 triệu đồng ngay bây giờ khi người dùng có thể tiếp tục dùng chiếc iPhone hiện tại thêm một năm nữa và chờ xem Apple sẽ làm gì cho dịp kỷ niệm 20 năm? Nếu iPhone 20 thực sự là một sản phẩm đột phá, iFan sẽ rất vui vì đã chờ đợi. Còn nếu không, họ vẫn có thể mua iPhone 18 Pro Max với mức giá rẻ hơn vào lúc đó.