Một nút trên điều hòa có thể khiến hóa đơn điện tăng không ngờ

Người tiêu dùng có thể phải đối mặt với việc tăng hóa đơn tiền điện vào mùa hè năm 2026 do điều kiện thời tiết cực đoan. Để tiết kiệm chi phí, nhiều người đang tìm kiếm giải pháp hiệu quả, trong đó có việc sử dụng bộ điều nhiệt thông minh trong mùa hè này.

Sai lầm khi chọn chế độ điều hòa có thể khiến hóa đơn điện tăng vọt mà không hiệu quả.

Khi nhắc đến bộ điều nhiệt, một câu hỏi đang được bàn luận sôi nổi trên mạng là liệu nên sử dụng cài đặt quạt hệ thống điều hòa ở chế độ “ON” hay “AUTO” sẽ giúp tiết kiệm năng lượng hơn. Khi quạt điều hòa được đặt ở chế độ “ON”, nó sẽ hoạt động liên tục, trong khi ở chế độ “AUTO”, quạt chỉ hoạt động khi hệ thống điều hòa tạo ra không khí mát.

Trong thực tế, việc lựa chọn chế độ nào phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm khí hậu, tuổi thọ và tình trạng của hệ thống, cũng như khả năng cách nhiệt của ngôi nhà. Tuổi thọ trung bình của điều hòa là khoảng 10 năm, và bảo trì đúng cách là rất quan trọng để kéo dài tuổi thọ này.

Mặc dù chế độ “ON” tiêu tốn nhiều năng lượng hơn so với chế độ “AUTO”, chi phí chênh lệch thường chỉ khoảng 5%. Đối với những khu vực có độ ẩm cao, việc để quạt hoạt động liên tục có thể đưa không khí ẩm vào nhà, gây khó chịu. Ngược lại, những ngôi nhà cũ với hệ thống điều hòa không khí không đồng đều có thể được hưởng lợi từ việc quạt chạy liên tục, giúp lưu thông không khí và làm mát đồng đều hơn.

Tùy thuộc điều kiện sử dụng mà chọn chế độ ON hay AUTO.

Ngoài ra, việc thiết lập hệ thống điều hòa ở chế độ “AUTO” cũng có thể dẫn đến sự hao mòn nhanh hơn cho các bộ phận, như động cơ quạt, do phải bật và tắt liên tục. Chi phí thay thế quạt có thể lên đến hàng triệu đồng. Chế độ quạt cũng ảnh hưởng đến bộ lọc và chất lượng không khí trong nhà. Khi quạt hoạt động liên tục, bộ lọc sẽ cần được thay thế thường xuyên hơn để đảm bảo hiệu suất tối ưu. Nếu không, bộ lọc có thể bị tắc nghẽn, khiến hệ thống phải làm việc vất vả hơn để đẩy không khí qua.

Tóm lại, việc lựa chọn chế độ quạt phù hợp không chỉ ảnh hưởng đến chi phí điện mà còn đến hiệu suất và tuổi thọ của hệ thống điều hòa không khí. Chính vì vậy, người dùng nên cân nhắc kỹ lưỡng trước khi quyết định.