Những điều ít ai biết về quy tắc 11°C khi sử dụng điều hòa

Không ai muốn ngồi trong phòng khách mà phải đổ mồ hôi vì cái nóng. Tuy nhiên, bên cạnh sự thoải mái mà điều hòa mang lại, người dùng cần lưu ý một số nguyên tắc để thiết bị hoạt động hiệu quả trong thời tiết oi bức.

Muốn hạ nhiệt độ điều hòa ra sao, người dùng cũng không nên điều chỉnh xuống quá 11°C so với nhiệt độ bên ngoài.

Một trong những quy tắc quan trọng là quy tắc chênh lệch khoảng 11°C. Con số này ám chỉ về việc nhiệt độ cài đặt của điều hòa không nên thấp hơn nhiệt độ ngoài trời quá khoảng 11°C. Ví dụ, nếu nhiệt độ bên ngoài là 35°C, điều hòa không nên được đặt thấp hơn khoảng 24°C. Đây được xem là mức chênh lệch tương đương với quy tắc 20°F thường được các chuyên gia điều hòa tại Mỹ nhắc đến.

Việc tuân thủ nguyên tắc này giúp hệ thống làm mát vận hành hiệu quả hơn, tránh phải hoạt động liên tục để cố gắng đạt mức nhiệt vượt quá khả năng thiết kế. Lý do vì khi điều hòa phải chạy không ngừng trong thời gian dài, lượng điện tiêu thụ có thể tăng đáng kể.

Tầm quan trọng của việc sử dụng nhiệt độ điều hòa hợp lý

Bên cạnh việc tiết kiệm điện, duy trì mức nhiệt độ hợp lý còn góp phần kéo dài tuổi thọ của điều hòa. Theo các chuyên gia, chi phí sử dụng điều hòa hằng tháng có thể dao động lớn tùy thuộc vào công suất máy, diện tích cần làm mát và giá điện tại từng khu vực. Nếu hệ thống phải hoạt động liên tục để cố gắng đạt mức nhiệt thấp hơn khả năng làm mát thực tế, chi phí vận hành có thể tăng mạnh.

Đây là nguyên tắc mà nhiều người dùng nên nắm rõ.

Ngoài ra, việc sử dụng điều hòa không đúng cách cũng có thể khiến thiết bị xuống cấp sớm. Một hệ thống điều hòa trung tâm thường có tuổi thọ từ 15-20 năm, trong khi điều hòa cửa sổ phổ biến ở mức 8-10 năm. Hoạt động quá tải kéo dài có thể làm tăng nguy cơ hỏng hóc và khiến người dùng phải thay thế điều hòa sớm hơn dự kiến.

Để hỗ trợ quá trình làm mát, người dùng có thể sử dụng quạt trần hoặc quạt điện nhằm tăng cường lưu thông không khí. Kéo rèm hoặc đóng màn che cửa sổ để hạn chế ánh nắng trực tiếp cũng là cách hiệu quả giúp giảm nhiệt độ trong phòng. Bên cạnh đó, việc tắt các thiết bị điện không cần thiết sẽ hạn chế lượng nhiệt phát sinh trong nhà, từ đó giúp điều hòa hoạt động nhẹ nhàng hơn.

Tóm lại, việc duy trì mức chênh lệch nhiệt độ hợp lý giữa trong nhà và ngoài trời, kết hợp với các biện pháp hỗ trợ làm mát có thể giúp giảm chi phí điện năng và kéo dài tuổi thọ của điều hòa trong những ngày nắng nóng.