Một chi tiết nhỏ khi sử dụng Smart TV khiến mạng dây “thua” cả Wi-Fi

Tuy nhiên, khi áp dụng cho Smart TV, điều này không hoàn toàn đúng. Nguyên nhân không phải do Ethernet có khuyết điểm, mà là do cổng Ethernet trên hầu hết Smart TV chỉ hỗ trợ tốc độ tối đa 100 Mbps, một mức tốc độ cơ bản trong gói internet hiện nay. Điều đó có nghĩa, ngay cả khi người dùng đã thiết lập kết nối có dây cho TV cũng có thể không nhận được tốc độ mà mình đã trả tiền.

Lý do khiến mạng có dây kém hơn cả Wi-Fi

Mặc dù nghe có vẻ ngược đời, nhưng trong nhiều trường hợp, Wi-Fi có thể mang lại tốc độ cao hơn so với Ethernet trên Smart TV. Mọi thứ bắt nguồn từ việc cổng Ethernet tích hợp trên nhiều Smart TV chỉ đạt tốc độ 100 Mbps, không phải gigabit. Trong khi đó, các Smart TV hiện đại thường được trang bị Wi-Fi 5 hoặc Wi-Fi 6 giúp kết nối không dây vượt qua 100 Mbps trong điều kiện lý tưởng.

Cùng đường truyền, nhưng cổng Ethernet đang hạn chế băng thông so với Wi-Fi.

Lý do chính khiến các nhà sản xuất Smart TV vẫn sử dụng cổng Ethernet tốc độ chậm là do chi phí và tính thực tiễn. Hầu hết các dịch vụ phát trực tuyến như Netflix, YouTube và Prime Video không yêu cầu tốc độ gần 100 Mbps, ngay cả với nội dung 4K. Do đó, việc sử dụng cổng 100 Mbps đơn giản giúp giảm giá thành mà không ảnh hưởng đến trải nghiệm của người dùng thông thường. Kết quả là, ngay cả đường truyền mạng tốc độ cao hơn 300 Mbps cũng gặp phải giới hạn này.

Cách đưa Ethernet gigabit đến Smart TV

Để khắc phục vấn đề, người dùng có thể sử dụng bộ chuyển đổi Ethernet USB. Bộ chuyển đổi này hoạt động nhờ chip mạng riêng thay vì phụ thuộc vào cổng Ethernet của TV. Miễn là TV hỗ trợ bộ chuyển đổi, nó sẽ nhận diện như một kết nối có dây tiêu chuẩn, giúp người dùng có thêm một cổng Ethernet nhanh hơn.

Bộ chuyển đổi Ethernet USB giúp bổ sung cổng Ethernet gigabit vào Smart TV.

Việc nâng cấp cổng Ethernet cho TV rất đơn giản. Người dùng chỉ cần mua một bộ chuyển đổi USB sang Ethernet với giá từ vài trăm nghìn đồng. Nếu TV có cổng USB 3.0, bộ chuyển đổi này có thể hỗ trợ tốc độ lên đến 1 Gbps, nhanh hơn gấp 10 lần so với cổng Ethernet tích hợp. Ngay cả khi sử dụng cổng USB 2.0, người dùng vẫn có thể đạt tốc độ tối đa lý thuyết là 480 Mbps, vượt xa giới hạn 100 Mbps.

Trước khi thực hiện, hãy đảm bảo rằng cáp Ethernet không gây cản trở tốc độ. Cáp Cat 5 sẽ giới hạn tốc độ ở mức 100 Mbps, trong khi cáp Cat5e hoặc Cat6 sẽ đáp ứng tốt hơn cho thiết lập này. Sau khi chuẩn bị xong, chỉ cần cắm bộ chuyển đổi vào cổng USB 3.0 của TV. Hầu hết các Smart TV đều hỗ trợ bộ chuyển đổi Ethernet USB, vì vậy TV sẽ tự động nhận diện kết nối và kết nối với internet.

Kết quả nhận được sẽ rất khác.

Mặc dù giới hạn 100 Mbps không phải là vấn đề lớn đối với nhiều người, nhưng nếu muốn tận dụng tốc độ cao nhất có thể, việc sử dụng bộ chuyển đổi USB này là một giải pháp đơn giản và hiệu quả.