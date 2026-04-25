Âm thanh TV tệ đến mức dùng loa Bluetooth rẻ tiền còn hay hơn

Nguyên nhân chính bắt nguồn từ thiết kế mỏng nhẹ mà người dùng yêu cầu ở TV, khiến không gian cho hệ thống âm thanh chất lượng bị hạn chế. Điều này là vì âm thanh tốt cần không gian để các củ loa di chuyển và tạo ra âm trầm phong phú, nhưng với TV siêu mỏng hiện nay, không gian cho loa chất lượng bị hạn chế, dẫn đến âm thanh kém. Mặc dù một số thương hiệu cao cấp như Sony, Samsung và LG có thể cung cấp hệ thống âm thanh tích hợp tốt, nhưng giá cả thường rất cao.

TV ngày càng mỏng, chất lượng loa ngày càng tệ.

Dẫu vậy, ngành công nghiệp TV đã chấp nhận sự đánh đổi này do có sự bù đắp từ loa thanh (soundbar) và hệ thống âm thanh cao cấp. Tuy nhiên, các giải pháp âm thanh hỗ trợ lại không thân thiện với ngân sách đối với nhiều người dùng.

Nếu không đủ ngân sách, lựa chọn loa Bluetooth trở nên khả thi hơn. Tuy không thể thay thế hoàn toàn các hệ thống âm thanh chuyên nghiệp, loa Bluetooth có thể mang lại chất lượng âm thanh tốt hơn so với loa tích hợp của TV.

Nhiều loa Bluetooth có chất lượng tốt hơn nhiều, ngay cả với giá rẻ.

Ưu và nhược trên loa Bluetooth

Những chiếc loa Bluetooth thường có củ loa lớn hơn và thùng loa rộng hơn, giúp phát âm thanh rõ ràng và mạnh mẽ hơn. Nhiều thương hiệu như JBL, Soundcore và Marshall cung cấp các lựa chọn âm thanh chất lượng với giá từ hơn 1 triệu đồng, cho phép dễ dàng kết nối với TV qua Bluetooth.

Tuy nhiên, loa Bluetooth cũng có những hạn chế mà người dùng phải chấp nhận. Âm thanh có thể xảy ra do việc nén dữ liệu khiến lời thoại không khớp với hình ảnh. Ngoài ra, người dùng cũng sẽ không thể trải nghiệm âm thanh vòm sống động như Dolby Atmos hoặc DTS:X. Việc điều chỉnh âm lượng cũng có thể không thuận tiện như khi sử dụng loa tích hợp.

Soundbar vẫn là lựa chọn tốt hơn nếu có ngân sách.

Nếu đang tìm kiếm một giải pháp âm thanh tốt hơn, loa soundbar có thể là lựa chọn hợp lý. Nhiều mẫu loa soundbar tầm trung có giá khoảng từ 2 triệu đồng, tương đương với một số loa Bluetooth nhưng lại cung cấp trải nghiệm âm thanh tốt hơn và không gặp phải vấn đề độ trễ.

Tóm lại, trong khi TV hiện đại ưu tiên thiết kế mỏng nhẹ, người dùng vẫn có nhiều lựa chọn để cải thiện chất lượng âm thanh. Tùy thuộc vào ngân sách và thiết bị hiện có, một chiếc loa Bluetooth có thể là giải pháp tạm thời, nhưng loa soundbar sẽ mang lại trải nghiệm âm thanh tốt hơn cho người dùng.