Những sai lầm cần tránh khi mua Smart TV đã qua sử dụng

Khi chọn mua Smart TV, nhiều người chỉ chú trọng đến kích thước và kiểu dáng, trong khi một số khác lại quan tâm đến các tính năng như hệ điều hành.

Người dùng có thể tiết kiệm được rất nhiều tiền khi mua Smart TV cũ.

Bất chấp những sự kiện như Black Friday, nơi người dùng có thể tìm thấy những Smart TV giảm giá hàng triệu đồng, chúng ta không thể phủ nhận rằng Smart TV vẫn có thể đắt đỏ, với nhiều tính năng khác nhau ảnh hưởng đến giá cả.

Chính vì vậy, lựa chọn Smart TV đã qua sử dụng được nhiều người lựa chọn khi chúng không chỉ đáp ứng yêu cầu về kích thước mà còn có thể sở hữu những tính năng tiên tiến, trong khi giá bán rẻ hơn so với mua mới.

Tuy nhiên, có một số điều cần lưu ý khi mua Smart TV đã qua sử dụng. Đầu tiên, người dùng nên tránh TV plasma - loại Smart TV đã không còn được sản xuất trong hơn một thập kỷ. Mặc dù chúng từng rất phổ biến nhờ chất lượng hình ảnh tốt nhưng lại dễ bị hiện tượng lưu ảnh và tiêu tốn nhiều điện năng.

Nếu đang tìm kiếm Smart TV OLED đã qua sử dụng, hãy cẩn thận với hiện tượng lưu ảnh (burn-in), đặc biệt là với các mẫu cũ. Bên cạnh đó, hãy kiểm tra kỹ lưỡng khi mua để đảm bảo không có điểm ảnh chết nào.

Nhưng cũng có một số lưu ý khi mua sắm để tránh hối hận về sau.

Ngoài ra, hãy tránh những chiếc Smart TV không hỗ trợ tính năng HDR (dải động cao), vì đây là tính năng mang lại màu sắc sâu hơn và dải sáng tối rộng hơn. Nếu đang tìm kiếm một chiếc Smart TV cũ, hãy chắc chắn rằng nó hỗ trợ HDR để có trải nghiệm hình ảnh tốt nhất.

Cuối cùng, hãy cẩn trọng với các mẫu Smart TV 4K cũ. Mặc dù chúng từng là xu hướng, nhưng công nghệ đã phát triển nhanh chóng và các mẫu mới hơn thường có nhiều tính năng tốt hơn. Hệ điều hành của Smart TV cũng rất quan trọng; người dùng hãy chọn những mẫu mới hơn để đảm bảo nhận được các bản cập nhật và tính năng mới.

Tóm lại, khi mua Smart TV đã qua sử dụng nhằm tiết kiệm ngân sách, người dùng hãy xem xét kỹ lưỡng các yếu tố như loại màn hình, tính năng hỗ trợ và hệ điều hành để đảm bảo có được một sản phẩm chất lượng và đáng giá.