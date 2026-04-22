Lần đầu tiên xuất hiện lò nướng tích hợp AI, có thể nấu ăn... online

Tại sự kiện Milan Design Week 2026 đang diễn ra ở Italia, Electrolux vừa giới thiệu không gian trải nghiệm “The Swedish Home”, là mô hình thiết kế phong cách Bắc Âu kết hợp giữa triết lý tối giản và công nghệ hiện đại mang lại sự cân bằng cho con người trong kỷ nguyên số.

Lò nướng Electrolux 700 MealAssist đầu tiên trên thế giới tích hợp AI hỗ trợ nấu ăn.

Máy rửa chén thông minh trong thiết kế cũng vừa được giới thiệu.

Theo các nghiên cứu gần đây, nhiều người châu Âu cho biết họ đang phải đối mặt với tình trạng quá tải kích thích và thông tin trong cuộc sống hiện đại. Phần lớn người dân tại các đô thị lớn đang cảm thấy áp lực tinh thần gia tăng. Ngôi nhà, vốn là nơi nghỉ ngơi, đôi khi lại trở thành nguồn gây căng thẳng nếu không gian sống không được tối ưu hóa.

Electrolux hiện thực hóa việc “giảm thiểu áp lực không cần thiết” thông qua loạt giải pháp công nghệ gia dụng giúp tối giản hóa thao tác. Nổi bật trong đó là tính năng AI TasteAssist lần đầu tiên được tích hợp trên ứng dụng điện thoại dành cho các dòng lò nướng, cho phép tự động chuyển đổi các công thức nấu ăn trực tuyến thành thiết lập nấu tối ưu nhờ công nghệ AI.

Với khả năng phân tích các yếu tố như nhiệt độ, thời gian, bước làm nóng trước và nguyên liệu, tính năng này giúp giảm đáng kể thao tác thủ công, đồng thời nâng cao độ chính xác và sự ổn định cho từng món ăn. Lò nướng Electrolux 700 MealAssist cũng tích hợp chức năng PizzaExpert có thể chế biến pizza ở nhiệt độ cao 340°C chỉ trong khoảng 2,5 phút.

Hay bếp từ SaphirMatt mang đến cách tiếp cận khác biệt trong thiết kế bếp. Bề mặt mờ giúp giảm chói, hạn chế dấu vân tay và đồng thời có khả năng chống trầy xước cao hơn đáng kể so với bề mặt thông thường. Kết hợp giữa thẩm mỹ tối giản đậm chất Bắc Âu và độ bền cao như vậy, SaphirMatt được hãng quảng cáo là góp phần giảm “nhiễu” thị giác, mang lại trải nghiệm nấu nướng tĩnh tại, tập trung và có chủ đích hơn trong từng thao tác.

Trong khi đó, dòng máy rửa chén mới với giao diện QuickSelect 2.0 được thiết kế nhằm đơn giản hóa quá trình sử dụng thông qua thao tác trượt trực quan. Các chi tiết như giỏ trượt êm, cửa đóng mở nhẹ và khả năng vận hành yên tĩnh mang lại trải nghiệm liền mạch, hạn chế những gián đoạn trong sinh hoạt. Thiết kế linh hoạt cũng cho phép bảo vệ các vật dụng dễ vỡ, đồng thời đáp ứng nhu cầu sử dụng với các vật dụng kích thước lớn.