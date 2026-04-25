Cứ 2 người dùng Việt Nam thì có 1 người đối mặt với mã độc từ USB

Dù tổng số vụ tấn công có xu hướng giảm, Việt Nam hiện vẫn đứng thứ 8 thế giới về tỷ lệ người dùng gặp nguy hiểm từ các mã độc lây lan qua thiết bị lưu trữ ngoại tuyến và mạng nội bộ. Theo báo cáo tổng kết năm 2025, có gần 110 triệu mối đe dọa trên thiết bị đã bị ngăn chặn tại thị trường Việt Nam.

Số liệu khả quan nhưng rủi ro vẫn ở mức cao

Trong năm 2025, số lượng các mối đe dọa bảo mật từ thiết bị nội bộ tại Việt Nam đạt mức 109.418.783 vụ, giảm 9,9% so với năm 2024. Tuy nhiên, đáng lưu ý là tỷ lệ người dùng đối mặt với các nguy cơ này vẫn chiếm tới 48,6%. Điều này cho thấy mặc dù tổng số sự cố giảm nhưng phạm vi ảnh hưởng vẫn rất rộng, duy trì tình trạng cứ 2 người dùng thì có 1 người gặp mã độc phát tán qua các phương thức ngoại tuyến.

Việt Nam dẫn đầu Đông Nam Á về tỷ lệ lây nhiễm thiết bị

So với các quốc gia trong khu vực, Việt Nam có tỷ lệ người dùng đối mặt với rủi ro nội bộ cao nhất.

THỨ HẠNG TOÀN CẦU QUỐC GIA TỶ LỆ NGƯỜI DÙNG GẶP RỦI RO 8 Việt Nam 48,6% 67 Philippines 32,4% 71 Indonesia 31,5% 91 Thái Lan 26,8% 100 Malaysia 25,7% 102 Singapore 21,2% (Nguồn: Báo cáo an ninh mạng 2025 của Kaspersky)

Sự chủ quan: "Điểm yếu chí mạng" trong bảo mật

Các chuyên gia nhận định, các loại mã độc như sâu máy tính và virus tệp tin vẫn tồn tại dai dẳng nhờ khả năng lây lan ngay cả khi không có Internet qua USB, ổ cứng ngoài. Tâm lý lơ là cảnh giác đối với các thiết bị quen thuộc dùng trong công việc hàng ngày là nguyên nhân chính khiến mã độc lây lan âm thầm.

Trong bối cảnh chuyển đổi số nhanh chóng, việc tích hợp nhiều thiết bị vào vận hành doanh nghiệp làm gia tăng phạm vi bị tấn công. Do đó, việc thiết lập chính sách sử dụng thiết bị nghiêm ngặt và tăng cường kiểm soát các thiết bị đầu cuối được coi là chìa khóa để giảm thiểu rủi ro bền vững.

Để bảo vệ dữ liệu, người dùng được khuyến cáo nên duy trì thói quen sao lưu dữ liệu thường xuyên, cập nhật bản vá phần mềm kịp thời, sử dụng xác thực mạnh và luôn xác minh danh tính nguồn gửi trước khi tiếp nhận dữ liệu.