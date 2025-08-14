Xiaomi Pad 8 và Pad 8 Pro sắp ra mắt với chip mạnh hơn, pin 10.000 mAh

Xiaomi đang chuẩn bị mở rộng dòng máy tính bảng của mình với hai mẫu mới mang tên Xiaomi Pad 8 và Pad 8 Pro. Thông tin mới nhất từ leaker nổi tiếng Digital Chat Station cho biết, cả hai mẫu tablet này sẽ được trang bị pin dung lượng khoảng 10.000 mAh, tăng 13% so với thế hệ trước, cùng với công nghệ sạc nhanh 45W và 67W tương tự như các mẫu máy tiền nhiệm.

Ảnh minh họa

Ngoài ra, cả Xiaomi Pad 8 và Pad 8 Pro sẽ được trang bị chipset mạnh mẽ hơn so với Snapdragon 7+ Gen 3 và Snapdragon 8s Gen 3 được sử dụng trên Pad 7 và Pad 7 Pro. Tuy nhiên, đáng tiếc là bộ đôi này sẽ không có màn hình OLED cao cấp. Thay vào đó, chúng sẽ sử dụng màn hình IPS 11.16 inch với tốc độ làm mới cao. Dù vậy, Digital Chat Station cũng cho rằng có khả năng Xiaomi sẽ trang bị màn hình OLED cho ít nhất một mẫu Pad 8, có thể là Pad 8 Ultra.

Hai mẫu máy tính bảng này đã được phát hiện trên cơ quan chứng nhận 3C với số model lần lượt là 25097RP43C và 25091RP04C. Mặc dù Xiaomi chưa chính thức xác nhận thông tin về các tablet này, nhưng chứng nhận mới nhất đã tiết lộ công nghệ sạc của chúng. Theo đó, model 25091RP04C sẽ hỗ trợ sạc nhanh 67W, tương đương với Pad 7 Pro, trong khi model 25097RP43C sẽ có công suất sạc 45W, giống như Xiaomi Pad 7 tiêu chuẩn. Dự kiến, các máy tính bảng này sẽ được ra mắt vào tháng 9 tới, cùng với dòng sản phẩm Xiaomi 16.