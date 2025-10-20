Microsoft úp mở về một cuộc cách mạng sắp ra mắt trên Windows 11

Chỉ vài ngày sau khi chính thức kết thúc hỗ trợ cho Windows 10, Microsoft đã ngay lập tức khuấy động cộng đồng công nghệ bằng một thông báo úp mở về "điều gì đó lớn lao" sẽ đến với Windows 11. Và thời điểm được ấn định chính là thứ Năm ngày 16/10.

Trên tài khoản X (Twitter cũ) chính thức của Windows, gã khổng lồ phần mềm đã đăng một bài viết ngắn gọn nhưng đầy ẩn ý, rằng "những ngón tay của bạn sắp được nghỉ phép (PTO)" và "đã đến lúc để chúng nghỉ ngơi".

Ảnh minh họa.

Thông điệp này gần như chắc chắn ám chỉ đến một cuộc cách mạng trong cách chúng ta tương tác với máy tính. Rõ ràng, tính năng sắp được công bố có liên quan trực tiếp đến việc gõ phím và cách người dùng có thể không cần phải làm điều đó nữa.

Mặc dù nhập liệu bằng giọng nói không phải là mới trên Windows 11, động thái này cho thấy Microsoft đang chuẩn bị cho một bước nhảy vọt, biến giọng nói thành phương thức nhập liệu chính. Mục tiêu cuối cùng có thể là giúp người dùng "bỏ chuột và bàn phím mãi mãi".

Tầm nhìn này không phải là không có cơ sở. Hồi tháng 8, Pavan Davuluri, giám đốc mảng Windows và thiết bị của Microsoft, đã xác nhận kế hoạch cho thế hệ Windows tiếp theo. Ông cho biết Windows sẽ trở nên "thân thiện hơn, hiện diện mọi lúc mọi nơi, và đa phương thức hơn", đến mức máy tính có thể "hiểu sâu sắc ý định của bạn".

Về cơ bản, Microsoft muốn biến Windows thành một "hệ điều hành chủ động" (agentic OS), nơi hệ thống có thể tự nhận biết bối cảnh và hành động thay cho người dùng. Công cụ cốt lõi để thực hiện điều này chính là các tính năng AI của Copilot, thứ đang ngày càng được tích hợp sâu hơn vào hệ điều hành.

Tương lai của Windows là khả năng tương tác chủ động với người dùng?

Sau khi tiễn đưa Windows 10 vào quá khứ, Microsoft dường như đã sẵn sàng để mở ra một chương mới cho Windows 11. Tất cả mọi ánh mắt đang đổ dồn vào thông báo chính thức dự kiến diễn ra trong ngày 16/10 để xem "bất ngờ lớn" này có thực sự định hình lại tương lai của máy tính cá nhân hay không.