Đột phá gỗ cứng hơn thép gấp 10 lần, nhẹ hơn đến 6 lần

Được phát triển bởi InventWood đến từ Mỹ, Superwood hứa hẹn sẽ giúp cách mạng hóa nhiều ngành công nghiệp, đặc biệt là lĩnh vực xây dựng. Đây là kết quả của nghiên cứu kéo dài hơn một thập kỷ của nhà khoa học vật liệu Liangbing Hu, đồng sáng lập công ty InventWood thực hiện.

Mỹ đã phát minh loại gỗ “đánh bại” thép về độ bền.

Liangbing Hu bắt đầu tìm hiểu về các phương pháp tái chế gỗ khi làm việc tại Trung tâm Đổi mới Vật liệu của Đại học Maryland (Mỹ). Mục tiêu của ông là làm cho gỗ cứng hơn bằng cách tăng cường cellulose - thành phần chính của sợi thực vật.

Quy trình phát triển Superwood được Hu khởi xướng vào năm 2017, bao gồm việc loại bỏ một số thành phần nhất định khỏi gỗ, đun sôi trong bồn nước và hóa chất thực phẩm, sau đó ép nóng để tăng cường liên kết hydro giữa các phân tử, từ đó làm tăng mật độ gỗ. Theo tạp chí Nature, sau quá trình này, Superwood có tỷ lệ độ bền trên trọng lượng cao hơn hầu hết các loại kim loại và hợp kim cấu trúc.

CEO InventWood, ông Alex Lau, cho biết Superwood có thể giúp xây dựng những tòa nhà nhẹ hơn gấp 4 lần so với hiện tại, từ đó cải thiện khả năng chống chịu động đất và giảm tải cho nền móng, giúp việc xây dựng trở nên nhanh chóng và dễ dàng hơn. Mặc dù chắc chắn và nhẹ hơn gỗ thông thường, Superwood vẫn giữ được hình dáng và chức năng giống như gỗ tự nhiên.

“Gỗ siêu nhân” có thể thay thế thép và bê tông.

Superwood mở ra kỷ nguyên mới cho ngành xây dựng xanh

Ban đầu, InventWood dự định sử dụng Superwood cho các ứng dụng ngoài trời như sàn gỗ và tấm ốp, với kế hoạch mở rộng sang các ứng dụng nội thất như ốp tường, sàn nhà và đồ nội thất vào năm tới. Lau cho biết Superwood có thể thay thế các thành phần kim loại trong đồ nội thất, tạo ra sản phẩm vừa chắc chắn vừa nhẹ hơn.

Superwood còn có những đặc điểm ấn tượng khác: bền hơn gỗ thông thường gấp 20 lần, chống móp méo gấp 10 lần, kháng nấm mốc và côn trùng, đồng thời đạt điểm cao nhất trong các bài kiểm tra khả năng chống cháy. Quy trình sản xuất này có thể áp dụng cho mọi loại vật liệu gỗ, hứa hẹn giúp sử dụng gỗ hiệu quả hơn.

Tuy nhiên, Superwood cũng có một số nhược điểm, như giá thành cao hơn gỗ thông thường và lượng khí thải carbon lớn hơn. Dù vậy, Lau cho biết lượng khí thải carbon của Superwood vẫn thấp hơn 90% so với sản xuất thép, vật liệu mà nó đang cạnh tranh.

Thế giới xây dựng phải “ngước nhìn” Superwood.

Công nghệ xây dựng “gỗ khối” đã dẫn đến sự xuất hiện của những tòa nhà chọc trời bằng gỗ trên khắp thế giới, trong đó có tòa tháp Ascent cao 25 tầng ở Milwaukee. Superwood có thể là bước tiến tiếp theo trong việc tái tạo sức mạnh của dầm thép và bê tông trong xây dựng.