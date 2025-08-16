iPad mini 8 sẽ trang bị chip A19 Pro, thêm tùy chọn màu

Một đoạn mã nội bộ bị rò rỉ từ Apple đã tiết lộ thông tin về mẫu iPad mini 8 (mã J510/J511) đang trong quá trình phát triển. Dự kiến, thiết bị này sẽ được trang bị chip A19 Pro, bộ xử lý cao cấp dự kiến sẽ xuất hiện trên dòng iPhone 17 Pro ra mắt vào tháng 9 năm nay.

Ảnh minh hoạ

Theo các nguồn tin, chip A19 Pro sẽ có nhiều lõi GPU hơn so với phiên bản A19 tiêu chuẩn. Ngoài ra, có khả năng sẽ có một biến thể rút gọn với ít lõi GPU hơn, dành riêng cho iPhone 17 Air. Hiện tại, iPad mini 2024 đang sử dụng chip A17 Pro, vốn được trang bị trên iPhone 15 Pro, vì vậy việc nâng cấp lên A19 Pro được xem là một bước tiến hợp lý.

Bên cạnh việc nâng cấp hiệu suất, iPad mini mới có thể sẽ có thêm hai tùy chọn màu sắc nổi bật là đỏ và xanh. Tuy nhiên, Apple vẫn chưa công bố thời điểm ra mắt chính thức cho sản phẩm này. Một số dự đoán cho rằng mẫu máy này có thể sử dụng màn hình OLED và có thể không ra mắt sớm hơn năm 2026, thậm chí có thông tin cho rằng phải đến năm 2027 mới xuất hiện.

Ngoài iPad mini 8, mã nguồn rò rỉ cũng cho thấy Apple đang chuẩn bị nâng cấp cho dòng iPad phổ thông với chip A18 (mã J581/J582), dự kiến sẽ được trình làng vào mùa xuân năm sau.