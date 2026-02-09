Cập nhật giá máy giặt Toshiba tháng Chạp: Giảm tới 23%

Cận kề Tết Nguyên đán, nhu cầu mua sắm thiết bị gia dụng của các gia đình bắt đầu tăng cao, trong đó máy giặt là một trong những sản phẩm được quan tâm nhiều nhất. Áp lực giặt giũ lớn hơn trong dịp cuối năm khiến không ít hộ gia đình cân nhắc việc thay mới hoặc nâng cấp thiết bị để đảm bảo hiệu quả sử dụng, tiết kiệm thời gian và chi phí vận hành. Trong bối cảnh đó, thị trường ghi nhận đợt điều chỉnh giá đáng chú ý đối với máy giặt Toshiba trong tháng Chạp.

Ảnh minh họa.

Theo cập nhật mới nhất, nhiều mẫu máy giặt Toshiba Inverter đang được áp dụng mức giảm giá lên tới 23%, đưa giá bán khởi điểm xuống chỉ từ 5,19 triệu đồng. So với mặt bằng chung, đây là mức giá dễ tiếp cận, đặc biệt phù hợp với các gia đình trẻ hoặc người tiêu dùng đang tìm kiếm giải pháp giặt giũ tiết kiệm điện năng. Công nghệ Inverter giúp động cơ vận hành ổn định, giảm rung ồn và tối ưu điện năng tiêu thụ – yếu tố quan trọng khi máy giặt được sử dụng với tần suất cao trong dịp Tết.

Ảnh minh họa.

Dù mức giá ưu đãi khá hấp dẫn, người tiêu dùng vẫn cần cân nhắc kỹ các yếu tố như khối lượng giặt, kiểu lồng giặt, mức tiêu thụ điện nước và chế độ bảo hành để lựa chọn sản phẩm phù hợp với nhu cầu sử dụng lâu dài, tránh mua sắm theo tâm lý khuyến mãi ngắn hạn.

Bảng giá máy giặt Toshiba tháng Chạp:

Mã máy giặt Toshiba Khối lượng giặt Giá niêm yết (triệu đồng) Giá ưu đãi (triệu đồng AW-M905BV(MK) 8kg 5.39 5.19 AW-M1000FV(MK) 9kg 5.88 5.57 AW-M1100PV(MK) 10kg 6.86 6.19 AW-DK1000FV(KK) 9kg 6.86 6.6 AW-DM1100PV(KK) 10kg 7.84 7.19 TW-T21BU105UWV(MG) 9.5kg 8.34 8.19 TW-T23BU105UWV(MG) 9.5kg 10.59 8.39 TW-T21BU115UWV(MG) 10.5kg 10.3 8.99 AW-DUM1400LV (MK) 13kg 10.79 9.19 AW-T26D1300TV (MG) 12kg 10.49 9.19 AW-DUM1600LV(SG) 15kg 11.77 9.49 (Đặt trước) TW-T21B120UWV(MG) 11kg 10.99 9.49 AW-DM1600LV(SG) 15kg 11.49 9.69 AW-T08DU1600LV(MK) 15kg 12.95 11.39 TW-T25BZU115MWV(MG) 10.5kg 14.72 12.19 TWD-T21BU115UWV(MG) giặt 10.5 kg - sấy 7 kg 15.01 12.27 TWD-T21BU140UWV(MG) giặt 13 kg - sấy 8 kg 15.7 13.19 TWD-T25BZU115MWV(MG) giặt 10.5 kg - sấy 7 kg 18.64 15.19 TWD-T25BZP140MWV(MG) giặt 13 kg - sấy 8 kg 18.99 16.19 TW-T37BZP115MWV(WT) 10.5kg 26.5 21.19

*Lưu ý: Bảng giá được cập nhật vào ngày 8/2/2026, có sự chênh lệch giữa các đại lý phân phối.