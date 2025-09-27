iPhone 17 vẫn chứa nhược điểm lớn kể từ iPhone 15

Tuy nhiên, cổng USB-C mới này trên các mẫu iPhone 15 thường chỉ hỗ trợ tốc độ truyền dữ liệu 480 Mbps, tương đương với chuẩn USB 2.0. Điều này vẫn không có sự thay đổi ngay cả với dòng iPhone 17 mà công ty mới ra mắt.

USB-C trên iPhone 17 vẫn chỉ hỗ trợ tốc độ USB 2.0.

Mặc dù có nhiều cải tiến về phần cứng, Apple vẫn tiếp tục giữ lại cổng USB-C với tốc độ USB 2.0 cho iPhone 17 thường và iPhone Air. Trong khi đó, các phiên bản cao cấp hơn như iPhone 17 Pro và 17 Pro Max hỗ trợ công nghệ USB 3.0, điều này cho phép tốc độ truyền dữ liệu lên đến 10 Gbps.

Sự khác biệt về tốc độ truyền dữ liệu của USB-C giữa các mẫu iPhone 17 có thể gây thất vọng cho một số người dùng, nhưng nhiều người dùng thông thường có thể không nhận thấy sự khác biệt giữa USB 2.0 và USB 3.0, đặc biệt nếu họ chưa từng sử dụng cổng USB-C để kết nối với các phụ kiện.

Thực tế, hầu hết việc truyền dữ liệu hiện nay diễn ra qua kết nối không dây, với AirDrop là lựa chọn phổ biến của người dùng Apple, do đó sự khác biệt có thể không quá nghiêm trọng.

Người dùng cần mua iPhone 17 Pro hoặc 17 Pro Max nếu muốn tốc độ USB 3.0.

Hơn nữa, khi lựa chọn smartphone, kích thước màn hình, dung lượng pin và tính thân thiện với người dùng thường là những yếu tố quan trọng nhất. iPhone 17 tiêu chuẩn đáp ứng tốt các tiêu chí này, điều đó khiến nó trở thành lựa chọn hấp dẫn cho những ai muốn sở hữu sản phẩm mới của Apple.

Tuy nhiên, những người dùng chuyên nghiệp và các nhà sáng tạo sẽ đánh giá cao cổng USB 3.0 để quay video và ghi trực tiếp vào ổ đĩa ngoài sẽ phải lựa chọn các mẫu iPhone 17 Pro cao cấp hơn.

Điểm cộng cho iPhone 17 tiêu chuẩn là nó được trang bị tốc độ sạc nhanh 40W thay vì giới hạn như các mẫu cũ.