Chủ nhân iPhone 15 Pro cần lên đời iPhone 17 Pro hay không?

Năm nay, cặp iPhone 17 Pro là một bản cập nhật táo bạo, thậm chí còn "Pro" hơn. Nhưng nếu bạn đang cân nhắc nâng cấp từ iPhone 15 Pro, đây là những điểm khác biệt chính cần biết.

iPhone 17 Pro và iPhone 15 Pro.

Hiện tại, iPhone 15 Pro có giá bán từ 23,99 triệu đồng cho phiên bản 128GB và 26,29 triệu đồng cho bản 256GB trong khi iPhone 17 Pro có giá bán từ 34,99 triệu đồng cho phiên bản 256GB. Nói cách khác, chúng chênh nhau khoảng 8 triệu đồng.

Màn hình: Lớn hơn, sáng hơn và chống trầy xước tốt hơn

iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max đi kèm 4 nâng cấp về màn hình so với iPhone 15 Pro:

- Màn hình lớn hơn: 6,3 inch (iPhone 15 Pro chỉ có màn hình 6,1 inch)

- Màn hình sáng hơn: Độ sáng tối đa 3000 nit khi ở ngoài trời (cao hơn nhiều so với 2000 nit trên iPhone 15 Pro)

- Độ sáng tối thiểu: Màn hình của iPhone 17 Pro có thể giảm xuống còn 1 nit, hoàn hảo khi bạn ở trong bóng tối và không muốn làm phiền người khác

- Khả năng chống trầy xước: Tấm kính Ceramic Shield 2 cung cấp khả năng chống trầy xước tốt hơn tới 3 lần

Camera: Những nâng cấp lớn trên iPhone 17 Pro

iPhone 17 Pro và iPhone 15 Pro có camera chính 48MP khá tương đương. Apple cho biết, iPhone 17 Pro là hệ thống camera "Fusion" nhưng có lẽ bạn sẽ không nhận thấy nhiều sự khác biệt.

iPhone 17 Pro.

Tuy nhiên, iPhone 17 Pro có những nâng cấp đáng kể so với các camera khác: Cả camera góc siêu rộng và camera tele giờ đây đều có độ phân giải 48MP Fusion, tăng từ 12MP.

Với iPhone 17 Pro, người dùng có tùy chọn zoom quang 4x và 8x. Trên iPhone 15 Pro, zoom quang đạt mức tối đa 3x trong khi iPhone 15 Pro Max là 5x.

Camera selfie trên iPhone 17 Pro cũng mang đến những thay đổi lớn với cảm biến 18MP cùng Camera Control dưới dạng một nút bấm vật lý, rất tiện lợi để khởi động ứng dụng Camera và chụp ảnh.

Ngoài ra, nếu nâng cấp lên iPhone 17 Pro, bạn sẽ được sử dụng các Phong cách Nhiếp ảnh thế hệ tiếp theo (đã ra mắt năm ngoái) cùng nhiều cải tiến về quay video như: giảm tiếng ồn do gió, ProRes RAW, v.v.

Hiệu năng: Mạnh mẽ hơn, RAM nhiều hơn, ít tỏa nhiệt hơn

iPhone 17 Pro được trang bị chip A19 Pro mới của Apple với RAM 12GB và hiệu năng bền bỉ tốt nhất từ ​​trước đến nay nhờ hệ thống tản nhiệt buồng hơi mới.

iPhone 17 Pro có chip mạnh hơn.

iPhone 15 Pro chỉ có chip A17 Pro với RAM 8GB, gặp khó khăn về khả năng tản nhiệt khi thực hiện các tác vụ nặng. Nếu thường xuyên sử dụng iPhone 15 Pro ngoài trời, sử dụng camera thường xuyên hoặc sử dụng các tính năng Apple Intelligence, người dùng đã gặp phải vấn đề này.

Việc có thêm 50% RAM và một con chip tốt hơn 2 thế hệ sẽ mang lại nhiều cải thiện về hiệu năng, buồng hơi mới trên iPhone 17 Pro có thể cũng sẽ là một lợi thế mạnh mẽ.

Pin: Tốt hơn bao giờ hết

Đây là một năm tuyệt vời cho việc nâng cấp pin, iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max mang lại những lợi thế đáng kể so với iPhone 16 Pro năm ngoái và thậm chí còn hơn thế nữa khi so sánh với iPhone 15 Pro.

Dưới đây là thời gian phát lại video ước tính của Apple:

- iPhone 17 Pro: lên đến 33 giờ

- iPhone 15 Pro: lên đến 23 giờ

- iPhone 17 Pro Max: lên đến 39 giờ

- iPhone 15 Pro Max: lên đến 29 giờ

Những cải thiện này có thể sẽ còn rõ rệt hơn nữa khi nâng cấp từ pin iPhone 15 đã hai năm tuổi.

Ngoài thời lượng pin tốt hơn, iPhone 17 Pro còn sạc nhanh hơn iPhone 15 Pro: ở mức 25W (iPhone 15 Pro chỉ sạc ở mức 15W).

iPhone 17 Pro sạc nhanh hơn.

Khả năng sạc nhanh cũng được nâng cấp. Apple ước tính cả hai mẫu iPhone 17 Pro có thể sạc tới 50% trong 20 phút. Trong khi đó, iPhone 15 Pro mất 30 phút để sạc 50% và iPhone 15 Pro Max mất 35 phút.

Chất liệu thiết kế: Bền hơn

iPhone 17 Pro sở hữu bản sắc mới nhưng lại không dành cho tất cả mọi người. Chiếc flagship này có thiết kế nguyên khối nhôm với các màu: Cam Vũ Trụ, Xanh Dương Đậm và Bạc. Điểm nhấn của thiết kế này là cụm camera lớn trải dài toàn bộ chiều rộng và mặt lưng hai tông màu.

Các màu của iPhone 17 Pro.

iPhone 15 Pro mang đến vẻ ngoài "cổ điển" hơn với cụm camera lồi ở góc, biểu tượng của Apple và mặt lưng đồng nhất. Máy cũng sở hữu khung titan và các màu tiêu chuẩn như đen, trắng, v.v.

Ngược lại, với kính Ceramic Shield bao phủ cả trước và sau, iPhone 17 Pro hứa hẹn sẽ bền bỉ hơn bao giờ hết.

Tổng kết

Rõ ràng, nếu người dùng càng chờ nâng cấp iPhone, họ sẽ càng thấy được nhiều cải tiến.

Nhưng ngay cả sau 2 năm, iPhone 17 Pro vẫn là một bản nâng cấp đáng kể so với iPhone 15 Pro ở những khía cạnh được người dùng quan tâm nhất: camera, thời lượng pin và hiệu năng.

Nhờ thiết kế mới, iPhone 17 Pro còn mang đến cho chủ sở hữu một diện mạo mới mẻ, khác biệt hơn so với các bản cập nhật lặp đi lặp lại trước đây.