iPhone 18 sẽ là "người kế nhiệm" xuất sắc của iPhone 17

Năm ngoái, Apple đã gây bất ngờ cho ngành công nghiệp khi cùng với các mẫu iPhone 17 Pro được thiết kế lại, hãng cũng cho ra mắt một phiên bản cơ bản vượt xa mong đợi. Kết quả là, iPhone 17 tiêu chuẩn đã bán rất chạy và iPhone 18 có thể tiếp bước sản phẩm này.

Apple đã làm cho iPhone 17 trở nên xuất sắc

Số liệu bán hàng của dòng iPhone 17 cho thấy chúng đã hoạt động vượt quá mong đợi trên thị trường toàn cầu. Điều này, cùng với sự phổ biến của các mẫu iPhone 17 Pro nhờ thiết kế lại đã giúp dòng iPhone 17 trở thành một trong những dòng điện thoại được đón nhận tốt nhất mà Apple từng sản xuất.

iPhone 17.

Điều giúp iPhone 17 nổi bật hơn hẳn so với các mẫu iPhone tiêu chuẩn trước đó là ba nâng cấp sau:

- Màn hình ProMotion 120 Hz

- Camera siêu rộng tốt hơn nhiều

- Tùy chọn bộ nhớ trong cao hơn

iPhone 18 sẽ có nhiều RAM hơn

Mặc dù iPhone 18 tiêu chuẩn có thể không có nhiều nâng cấp mới nhưng sẽ có nhiều RAM hơn. Trên thực tế, chúng ta có thể kỳ vọng RAM sẽ tăng lên 12 GB thay vì RAM 8 GB hiện có trên iPhone 17.

Ngoài ra, thiết kế, màn hình và camera dự kiến của iPhone 18 ​​sẽ không có bất kỳ thay đổi lớn nào. Tất nhiên, một con chip mới hơn và nhanh hơn sẽ có mặt trong iPhone 18.

Dung lượng RAM của một số thiết bị của Apple.

Tại sao chúng ta có thể kỳ vọng iPhone 18 sẽ được trang bị RAM 12 GB? Đó là bởi trí tuệ nhân tạo Siri mới yêu cầu lượng RAM đó để xử lý trên thiết bị. May mắn thay, không phải tất cả các tính năng AI mới của Siri đều cần đến RAM 12 GB. Thêm vào đó, các điện thoại đời cũ hơn có thể sử dụng xử lý đám mây nếu không đủ bộ nhớ.

Tuy nhiên, điều đó có nghĩa là các điện thoại “Được xây dựng cho Trí tuệ Apple” lại một lần nữa bị bỏ lại phía sau. Apple có thể thoát khỏi điều này nhưng sẽ có rất nhiều phản ứng dữ dội nếu iPhone 18 sắp ra mắt cũng không hỗ trợ AI của Siri.

Vì vậy, điện thoại có thể đi kèm RAM 12 GB bất chấp cuộc khủng hoảng bộ nhớ hiện tại, tất cả đều do nhu cầu xử lý AI gây ra.

Hiện vẫn chưa rõ chính xác iPhone 18 tiêu chuẩn sẽ có bao nhiêu RAM. Nếu các báo cáo về lịch trình phát hành mới của Apple là chính xác, chúng sẽ ra mắt vào đầu năm sau cùng với iPhone 18e và iPhone Air 2.

Năm nay, iFan sẽ chỉ chứng kiến ​​sự ra mắt của iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max và iPhone Ultra màn hình gập mới.