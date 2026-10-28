MacBook Pro M6 có gì mới ngoài chip M6 để xứng với giá từ 55 triệu đồng?

Tối 27/10, Apple đã chính thức giới thiệu chiếc MacBook Pro 14 inch mới, được trang bị bộ xử lý M6 hứa hẹn mang đến hiệu suất vượt trội và khả năng trí tuệ nhân tạo (AI) mạnh mẽ. Sản phẩm có giá khởi điểm 1.999 USD và sẽ bắt đầu cho phép đặt trước từ ngày 28/10.

M6 chính là điểm nhấn lớn nhất trên mẫu MacBook Pro 14 inch mới.

Theo thông tin từ Apple, MacBook Pro M6 mới được trang bị CPU 12 nhân tiên tiến, với lõi CPU nhanh nhất thế giới giúp xử lý các tác vụ từ năng suất đến quy trình làm việc chuyên nghiệp một cách nhanh chóng và mượt mà. Hơn nữa, GPU 12 nhân của máy nhanh hơn tới 30% so với phiên bản M5 trước đó. Bộ xử lý Neural Engine kép 16 nhân (tương đương 32 nhân) cũng cho hiệu suất cao hơn M5, vốn chỉ có 16 nhân, tới 1,9 lần.

Ngoài ra, MacBook Pro M6 mới còn có khả năng xử lý lời nhắc LLM (ngôn ngữ lớn) nhanh hơn tới 13 lần so với MacBook Pro 13 inch sử dụng chip M1, và nhanh hơn 1,3 lần so với phiên bản 14 inch sử dụng chip M5. Hiệu năng biên dịch dự án trong Xcode cũng được cải thiện khi nhanh hơn tới 2,5 lần so với MacBook Pro 13 inch dùng chip M1 và 1,3 lần so với phiên bản M5.

Về kết nối, MacBook Pro M6 mới hỗ trợ Wi-Fi 7 và Bluetooth 6, vốn nâng cấp từ Wi-Fi 6E và Bluetooth 5.3 trên thế hệ trước. Máy được trang bị các cổng kết nối bao gồm HDMI, MagSafe 3, ba cổng Thunderbolt 4, khe cắm thẻ SD và giắc cắm tai nghe. Ngoài ra, Center Stage 12 MP cũng là một điểm nhấn đáng chú ý có trên sản phẩm lần này.

Người dùng sẽ phải trả thêm hơn 4 triệu cho tùy chọn màn hình nano-texture.

Giống như phiên bản tiền nhiệm, MacBook Pro mới hỗ trợ sạc nhanh, cho phép đạt mức sạc 50% chỉ trong 30 phút khi sử dụng bộ sạc USB-C công suất cao tương thích, như bộ sạc 96W. Đây là mẫu MacBook Pro cơ bản trong dòng sản phẩm của Apple, thay thế cho mẫu trước đó sử dụng chip M5. Apple vẫn tiếp tục bán các mẫu MacBook Pro M5 Pro và M5 Max. Đáng chú ý, công ty có thể tung ra mẫu MacBook Pro đột phá nhất vào tối 28/10 với điểm nhấn là màn hình OLED cảm ứng.

MacBook Pro M6 mới có hai màu sắc để lựa chọn: Đen không gian và Bạc, với cấu hình cơ bản bao gồm RAM 16 GB và ổ SSD 1 TB. Những đơn hàng đầu tiên dự kiến sẽ được giao vào thứ Sáu, ngày 6/11.