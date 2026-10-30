Lộ mã QR thanh toán, nam streamer bị fan "chơi khăm" gần 320 triệu đồng

Một streamer người Mỹ gây xôn xao khi tuyên bố phải trả gần 320 triệu đồng tiền ăn tại nhà hàng Nhật Bản sau khi bị người xem livestream chơi khăm. Tuy nhiên, phía nhà hàng đã lên tiếng bác bỏ thông tin này, khẳng định không thu tiền đối với những món khách không gọi.

Người xem livestream đặt món ăn trị giá hàng trăm triệu đồng

Ngày 28/10, streamer Lacy đang phát sóng trực tiếp trên nền tảng Twitch trong chuyến du lịch Nhật Bản cùng bạn gái Darla Claire thì bất ngờ gặp sự cố. Trong lúc dùng bữa tại một nhà hàng, Lacy vô tình để lộ mã QR dùng để gọi món tại bàn trước hàng nghìn người theo dõi buổi livestream.

Ngay lập tức, một số khán giả đã lợi dụng mã QR này để truy cập hệ thống đặt món của nhà hàng và liên tục gọi đồ ăn.

Nam streamer chia sẻ mình phải trả hoá đơn khổng lồ khi đi ăn tại Nhật.

Theo Lacy, tổng giá trị các món ăn được đặt thông qua mã QR đã lên tới 1,6 triệu yen (khoảng 270 triệu đồng). Sau đó, nam streamer tuyên bố phải thanh toán gần 12.000 USD (khoảng 316 triệu đồng) cho những món ăn mà mình không hề yêu cầu.

Sự việc nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội, đặc biệt khi nam streamer tỏ ra bức xúc trước hành động của người xem.

"Nhà hàng tội nghiệp đó đã phải chế biến số thức ăn trị giá 1,5 triệu yen", Lacy phàn nàn trong buổi phát sóng.

Anh cũng cho biết đã đề nghị nhân viên nhà hàng phân phát những phần ăn không mong muốn cho các gia đình khác, thay vì để thực phẩm bị lãng phí.

Câu chuyện khiến nhiều người bất ngờ trước nguy cơ bị lợi dụng hệ thống gọi món bằng mã QR, đặc biệt khi thông tin đặt hàng vô tình xuất hiện trong các buổi livestream công khai.

Tuy nhiên, sau khi thông tin lan truyền, phía nhà hàng lên tiếng và đưa ra lời giải thích hoàn toàn khác với những gì Lacy chia sẻ.

Nhà hàng bác bỏ thông tin thu gần 320 triệu đồng

Theo trang Dexerto, nhà hàng Zauo Shibuya tại Nhật Bản đã đăng thông báo trên Instagram nhằm làm rõ sự việc. Nội dung sau đó được tài khoản LillianneMoo chia sẻ lại trên nền tảng X.

Trong thông báo, nhà hàng xác nhận có tình trạng người ngoài tự ý đặt món thông qua hệ thống gọi đồ ăn. Tuy nhiên, phía nhà hàng phủ nhận việc buộc khách hàng thanh toán những món ăn mà họ không yêu cầu.

Đại diện nhà hàng giải thích rằng nhân viên luôn kiểm tra và xác nhận đơn hàng với khách, đồng thời chỉ tính tiền đối với những món thực khách thực sự sử dụng.

"Tất nhiên, chúng tôi không thu bất kỳ khoản tiền nào của khách đối với những món ăn được đặt như vậy", nhà hàng khẳng định.

Phía Zauo Shibuya cũng làm rõ thông tin cho rằng nhà bếp đã chế biến lượng thức ăn khổng lồ trước khi phát hiện sự cố.

Theo nhà hàng, ban đầu nhân viên không thể phân biệt được đâu là đơn hàng thật và đâu là đơn hàng do người xem cố tình đặt để chơi khăm. Vì vậy, một số món ăn đã được chế biến trước khi sự việc được xác minh.

"Ban đầu, chúng tôi không nhận ra đó là những đơn hàng chơi khăm nên đã chế biến một số món. Tuy nhiên, sau khi khách xác nhận không đặt những món đó, chúng tôi đã bỏ một số phần ăn không phục vụ", đại diện nhà hàng cho biết.

Như vậy, trái với lời kể của Lacy, nhà hàng khẳng định không yêu cầu anh thanh toán toàn bộ số món ăn do người xem tự ý đặt.

Zauo Shibuya cũng phản hồi những chỉ trích xuất hiện trên mạng xã hội sau sự việc, cho rằng một số cáo buộc không chính xác hoặc xuất phát từ hiểu lầm.

"Có những lời chỉ trích liên quan đến sự việc không đúng sự thật hoặc dựa trên sự hiểu lầm. Chúng tôi hy vọng mọi người có thể hiểu rõ những gì thực sự đã xảy ra", nhà hàng nhấn mạnh.

Thông báo này bác bỏ hoàn toàn tuyên bố của Lacy về việc phải chi gần 12.000 USD để thanh toán các đơn hàng chơi khăm. Tuy nhiên, nhà hàng không tiết lộ số tiền thực tế mà nam streamer đã trả cho bữa ăn của mình.

Đáng chú ý, đây không phải lần đầu Lacy vướng tranh cãi liên quan đến đồ ăn trong các buổi livestream.

Trước đó, vào năm 2026, nam streamer từng dàn dựng một tình huống bị sa thải khi thực hiện giao đồ ăn qua DoorDash bằng tài khoản của một người xem. Sự việc liên quan đến việc anh ăn đồ ăn của khách ngay trên sóng trực tiếp, khiến tài khoản giao hàng bị khóa.