Vì sao nhiều người vẫn chọn điện thoại bộ nhớ trong 128 GB?

Khi mà dung lượng lưu trữ trên điện thoại ngày càng được nâng cấp, một câu hỏi về việc liệu 128 GB có còn đủ dùng cho người dùng hay không đang trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội. Ngay sau khi một cư dân mạng đặt câu hỏi trên nền tảng Threads rằng “Đối tượng khách hàng mục tiêu của điện thoại 128 GB là ai?”, hơn 200.000 lượt xem với hơn 400 bình luận đã được đưa ra.

Điện thoại bộ nhớ trong 128 GB vẫn phù hợp cho nhiều đối tượng người dùng.

Nhiều người cho rằng 128 GB là đủ, đặc biệt đối với những ai không thường xuyên chụp ảnh, quay video hay chơi game nặng. Một số bình luận tiêu biểu như: “Tôi không chơi game lớn hay chụp ảnh nhiều, 128 GB là quá đủ”, hay “Tôi đã dùng 128 GB suốt bốn năm mà vẫn chưa hết dung lượng”.

Tuy nhiên, không ít người dùng lại có quan điểm trái ngược. Họ cho rằng 128 GB không đủ, đặc biệt khi lưu trữ nhiều video và hình ảnh. Một cư dân mạng chia sẻ: “Điện thoại của tôi đã đầy bộ nhớ chỉ sau một buổi hòa nhạc, vì vậy tôi đã quyết định nâng cấp lên phiên bản 256 GB”. Một số khác thậm chí khẳng định rằng 512 GB mới là mức tối thiểu cần thiết.

Nhưng nếu thường xuyên quay phim hay chụp ảnh, tốt hơn hết nên tránh xa cấu hình 128 GB.

Thực tế cho thấy, sau một thời gian sử dụng, nhiều người dùng iPhone nhận ra rằng dung lượng lưu trữ của họ giảm dần, mặc dù số lượng ảnh và video không tăng lên nhiều. Một cư dân mạng đã chia sẻ rằng cách hiệu quả nhất để quản lý dung lượng lưu trữ là xóa và cài đặt lại ứng dụng, có thể giúp giải phóng tới 100 GB. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng việc này có thể dẫn đến mất dữ liệu quan trọng nếu không được sao lưu trước.

Được biết, các ứng dụng mạng xã hội và video thường tích lũy bộ nhớ đệm theo thời gian, điều này làm tăng dung lượng mà chúng chiếm dụng. Do đó, người dùng nên cân nhắc kỹ lưỡng trước khi thực hiện các biện pháp giải phóng dung lượng nhằm đảm bảo rằng dữ liệu quan trọng đã được sao lưu an toàn.