Mới đây, chuyên gia phân tích Mark Gurman của Bloomberg khẳng định, các mẫu MacBook Pro mới sử dụng màn hình OLED sẽ "nhẹ hơn đáng kể" so với các mẫu MacBook Pro hiện tại.

Ảnh minh họa.

Nhà phân tích này cho hay: "Apple đã thiết kế lại cấu trúc bên trong máy, thu nhỏ các linh kiện và sắp xếp lại các bộ phận để giúp việc mang theo máy tính trở nên dễ dàng hơn nhiều".

Hiện tại, MacBook Pro nặng tới 2,13 kg trong khi MacBook Air nặng tối đa 1,5 kg và MacBook Neo nặng 1,22 kg.

Với thông tin mới này, các mẫu MacBook Pro mới sẽ sở hữu 6 tính năng mới:

- Màn hình OLED

- Hỗ trợ màn hình cảm ứng

- Khu vực Dynamic Island thay vì phần khuyết (notch)

- Chip M5 Pro và M5 Max

- Thiết kế mỏng hơn

- Thiết kế "nhẹ hơn đáng kể"

Trong thiết kế, việc mỏng hơn và nhẹ hơn thường đi đôi với nhau. Theo ông Gurman, Apple có kế hoạch ra mắt các mẫu MacBook Pro trang bị màn hình OLED vào tháng 10 hoặc tháng 11 năm nay. Ông cũng nhắc lại rằng Apple đang thử nghiệm các mẫu laptop này với hệ điều hành macOS 27.2 – phiên bản hiện đang ở giai đoạn thử nghiệm (beta).

MacBook Pro tích hợp màn hình OLED sẽ cực nhẹ.

Các mẫu MacBook Pro dùng màn hình OLED được kỳ vọng sẽ là những sản phẩm cao cấp với mức giá đắt hơn, nằm ở phân khúc trên so với các mẫu MacBook Pro hiện có trong dòng sản phẩm của Apple.

Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thêm thông tin về dòng MacBook Pro trong các tin bài tiếp theo, mời quý độc giả đón đọc!