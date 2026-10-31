Microsoft sửa điểm gây khó chịu lâu nay trên Windows 11

Windows 11 đã chính thức mang đến cho người dùng nhiều quyền kiểm soát hơn đối với menu chuột phải, một tính năng thường gây rối mắt với quá nhiều tùy chọn ít được sử dụng. Theo báo cáo từ Digitaltrends, menu ngữ cảnh được thiết kế lại này hiện đang được Microsoft triển khai với hiệu suất tốt hơn và nhiều tùy chọn tùy chỉnh hơn.

Cụ thể, bản cập nhật này đang được phát hành dần dần cho các phiên bản Windows 11 25H2 và 26H2. Khi được kích hoạt, người dùng sẽ thấy tùy chọn Customize menu gần cuối menu chuột phải. Tùy chọn này sẽ dẫn đến một trang cài đặt cho phép người dùng chọn những lệnh nào sẽ hiển thị.

Người dùng có thể bật hoặc tắt các lệnh thường dùng như Send To, Print, Create Shortcut, Copy As Path hay Rotate Image, tùy thuộc nhu cầu cá nhân. Ngoài ra, người dùng cũng có thể hiển thị các lệnh như Cut, Copy, Paste, Rename, Delete và Share… dưới dạng văn bản thay vì biểu tượng, giúp menu dễ điều hướng hơn và mang lại bố cục quen thuộc giống như Windows 10. Đặc biệt, người dùng có thể di chuyển mục Properties xuống cuối menu nếu điều đó phù hợp hơn với thói quen sử dụng của mình.

Microsoft cũng cho phép người dùng quản lý số lượng tiện ích mở rộng của ứng dụng bên thứ ba hiển thị trong menu, giúp tránh tình trạng rối mắt với các công cụ lưu trữ đám mây, ứng dụng nén hoặc chương trình chống virus.

Cách kích hoạt menu chuột phải mới

Để thực hiện, người dùng cần vào Settings > Windows Update > Advanced Options > Optional Updates và cài đặt bản cập nhật có mã KB5127936. Sau khi cài đặt xong, hãy khởi động lại máy tính.

Khi tính năng này đã được cài đặt, mở File Explorer và nhấp chuột phải vào một tập tin. Chọn Customize menu ở phía dưới, sau đó bật hoặc tắt các lệnh theo ý muốn. Các cài đặt này cũng có thể được tìm thấy trong Settings > Personalization > Context Menu.

Microsoft cho biết menu được thiết kế lại không chỉ dễ sử dụng mà còn mở nhanh hơn đáng kể. Tuy nhiên, quá trình triển khai diễn ra dần dần, vì vậy không phải ai cũng thấy tùy chọn mới ngay lập tức. Người dùng có thể chờ đợi bản phát hành rộng rãi hơn dự kiến cùng với bản cập nhật tháng 11.