Microsoft ra mắt Surface Laptop Ultra giá 67,4 triệu đồng, cạnh tranh với MacBook Pro

Surface Laptop Ultra phiên bản 15 inch có giá khởi điểm 2.599 USD (khoảng 67,4 triệu đồng) – thấp hơn so với giá của MacBook Pro 16 inch từ Apple. Sản phẩm hướng đến cùng phân khúc khách hàng là các nhà sáng tạo nội dung cũng như lập trình viên.

Microsoft cho biết, máy được thiết kế để xử lý "các tác vụ đòi hỏi hiệu năng cao như sáng tạo nội dung, phát triển phần mềm, trí tuệ nhân tạo (AI), kỹ thuật và đồ họa 3D."

Surface Laptop Ultra có giá cực cao.

Mẫu laptop mới của Microsoft sử dụng chip Nvidia RTX Spark, bao gồm GPU Nvidia Blackwell RTX với tối đa 6.144 nhân và CPU Nvidia Grace với tối đa 20 nhân. Máy hỗ trợ bộ nhớ thống nhất (unified memory) lên đến 128GB và sở hữu kiến ​​trúc tản nhiệt mới để đáp ứng phần cứng mạnh mẽ này. RTX Spark là dòng chip dựa trên kiến ​​trúc Arm, do đó máy chạy hệ điều hành Windows on Arm và hỗ trợ các ứng dụng x86 thông qua công nghệ giả lập Prism của Microsoft.

Theo Microsoft, Surface Laptop Ultra là chiếc máy tính xách tay mạnh mẽ nhất của hãng tính đến thời điểm hiện tại. Máy sở hữu màn hình "sáng nhất, sắc nét nhất và sống động nhất" trên dòng Surface với độ sáng HDR tối đa cao hơn 25% so với MacBook Pro dùng chip M5. Màn hình mini-LED này hỗ trợ cảm ứng cũng như các thao tác cử chỉ và điều hướng, tuy nhiên không hỗ trợ bút cảm ứng.

Máy có trọng lượng nhẹ hơn MacBook Pro 16 inch, đi kèm bàn di chuột (trackpad) phản hồi xúc giác cỡ lớn và khả năng nâng cấp bộ nhớ lưu trữ. Microsoft thậm chí còn áp dụng giải pháp tương đương MagSafe bằng cách bổ sung tính năng Magnetic Connect.

Hãng cho biết, Magnetic Connect là "công nghệ sạc USB-C tích hợp nam châm đầu tiên trên thế giới dành cho laptop." Thiết bị được trang bị ba cổng USB-C, một cổng USB-A, một cổng HDMI, khe cắm thẻ nhớ SD và giắc cắm tai nghe 3,5mm.

Surface Laptop Ultra.

Bên cạnh Surface Laptop Ultra, Microsoft cũng công bố Surface RTX Spark Dev Box với giá 5.999 USD (khoảng 155,3 triệu đồng) nhằm cạnh tranh với các thiết bị như Mac Studio và Mac mini. Máy được trang bị chip Nvidia RTX Spark, mang lại hiệu năng AI lên tới 1 petaflop và hỗ trợ các mô hình AI có quy mô lên đến 120 tỷ tham số.

Surface Laptop Ultra sẽ cạnh tranh trực tiếp với mẫu MacBook màn hình OLED đang được đồn đoán của Apple – sản phẩm cũng có thể mang tên gọi "Ultra". MacBook Ultra dự kiến ​​sở hữu màn hình cảm ứng, trang bị chip M5 Pro và M5 Max mạnh mẽ, đồng thời có thiết kế mỏng nhẹ hơn.