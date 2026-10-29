Sắp có MacBook Neo 2 giá phải chăng cho iFan

Phiên bản MacBook Neo đầu tiên được ra mắt vào tháng 3/2026 và đã đạt được thành công vang dội. Sự thành công này lớn đến mức ngay lập tức xuất hiện kỳ ​​vọng về một thế hệ kế tiếp, thậm chí có cả những đồn đoán rằng phiên bản mới sẽ được trang bị màn hình cảm ứng.

Theo thông tin từ Bloomberg, MacBook Neo thế hệ thứ hai sẽ chính thức ra mắt trong nửa đầu năm 2027. Báo cáo này không cung cấp thêm chi tiết cụ thể hay mốc thời gian chính xác hơn.

MacBook Neo.

Trước đó, Bloomberg từng tiết lộ rằng MacBook Neo 2 sẽ sử dụng bộ vi xử lý A19 và sở hữu RAM 12GB. Trong khi đó, phiên bản hiện tại đang sử dụng chip A18 Pro cùng RAM 8GB.

Ngoài ra, MacBook Neo 2 sẽ có thêm các tùy chọn màu sắc mới. Hiện tại, dòng máy này đang có sẵn các màu Blush (hồng phấn), Citrus (vàng cam), Indigo (xanh chàm) và Silver (bạc).

Dù chỉ là suy đoán nhưng công chúng sẽ không ngạc nhiên nếu Apple chọn thời điểm tháng 3/2027 đúng dịp kỷ niệm ngày ra mắt phiên bản đầu tiên để giới thiệu MacBook Neo 2. Nếu không có đợt tăng giá nào khác, nhiều khả năng MacBook Neo 2 sẽ giữ nguyên mức giá như phiên bản hiện tại.

Khi mới ra mắt, sản phẩm này có giá khởi điểm là 599 USD (khoảng 15,5 triệu đồng). Tuy nhiên, vào tháng 6/2026, Apple đã tăng giá cho sản phẩm này tại nhiều thị trường với lý do thiếu hụt chip trên toàn cầu.