MacBook Air và MacBook Pro: Nên chọn máy nào hiện nay?

MacBook là dòng máy tính nổi tiếng của Apple, nhưng với nhiều mẫu mã và cấu hình khác nhau, việc chọn lựa có thể trở nên khó khăn. Bài viết này sẽ giúp bạn tìm ra chiếc MacBook phù hợp nhất với ngân sách và nhu cầu sử dụng.

Các mẫu MacBook hiện có

Apple hiện cung cấp hai dòng MacBook chính: MacBook Air và MacBook Pro, với nhiều kích thước khác nhau. MacBook Air có các phiên bản 13 inch và 15 inch, trong khi MacBook Pro có các phiên bản 14 inch và 16 inch.

MacBook Air thường được trang bị chip Apple Silicon cơ bản, hiện tại là chip M4. Nếu bạn tìm kiếm các mẫu máy thế hệ trước, bạn có thể gặp chip M2 hoặc M3. Ngược lại, MacBook Pro có ba biến thể chip Apple Silicon: M4, M4 Pro và M4 Max. Lưu ý rằng phiên bản 16 inch của MacBook Pro không sử dụng chip M4 cơ bản.

Apple hiện có MacBook Air và MacBook Pro

Sự khác biệt giữa các chip Apple Silicon

Một câu hỏi thường gặp là sự khác biệt giữa chip M4 cơ bản, M4 Pro và M4 Max. Tóm lại, chip M4 cơ bản là lựa chọn tiết kiệm nhất với hiệu suất đủ đáp ứng nhu cầu của hầu hết người dùng, trong khi chip M4 Max mang lại hiệu suất mạnh mẽ nhất với CPU 16 nhân và GPU 40 nhân, phù hợp cho các tác vụ chuyên sâu.

Nếu bạn không cần hiệu suất cao, chip M4 cơ bản có thể là lựa chọn hợp lý. Chip M4 nhanh hơn khoảng 10-20% so với chip M3 thế hệ trước.

Chip M4 cơ bản là lựa chọn tiết kiệm nhất

So sánh MacBook Air M3 và M4

Dù chỉ cách nhau một năm, MacBook Air M4 có một số cải tiến đáng chú ý. Nó được trang bị webcam 12MP mới với khả năng phóng to và góc siêu rộng, cùng với màu sắc mới là Xanh da trời. Tuy nhiên, nếu bạn tìm kiếm một lựa chọn tiết kiệm, MacBook Air M3 vẫn có thể là một lựa chọn tốt với giá cả hợp lý hơn.

Tại sao chọn MacBook Pro?

MacBook Pro không chỉ mạnh mẽ hơn mà còn có nhiều tính năng nổi bật như màn hình sáng hơn (đạt 1000 nits so với 500 nits của MacBook Air), hệ thống tản nhiệt chủ động và nhiều cổng kết nối bổ sung như HDMI và thẻ SD. Mẫu MacBook Pro 14 inch và 16 inch cũng có thời lượng pin ấn tượng, lên đến 24 giờ phát video chỉ với một lần sạc.

Mặc dù MacBook Pro có trọng lượng và kích thước lớn hơn, nhưng nếu bạn cần hiệu suất cao và không ngại về độ dày, đây là lựa chọn tốt hơn.

MacBook Pro không chỉ mạnh mà còn có nhiều tính năng nổi bật

Dòng sản phẩm MacBook của Apple rất đa dạng, phù hợp với nhiều đối tượng người dùng. Với nhiều ưu đãi hấp dẫn hiện nay, đây là thời điểm lý tưởng để bạn mua một chiếc MacBook mới hoặc nâng cấp thiết bị của mình. Hãy cân nhắc kỹ lưỡng để chọn được sản phẩm phù hợp nhất với nhu cầu và ngân sách của bạn.

Hiện nay, MacBook Pro 14 inch có giá bán từ 38,19 triệu đồng cho phiên bản chip M4, RAM 16GB + bộ nhớ trong 512GB.