Điểm nâng cấp mới đầy hứa hẹn sẽ xuất hiện trên MacBook Pro M5

Apple được cho là đang phát triển một phiên bản nâng cấp cho dòng MacBook Pro, như thường lệ vào mỗi năm. Mặc dù bản cập nhật này không lớn, nhưng nếu bạn đang tìm kiếm một chiếc laptop mới, đây sẽ là những thông tin cần thiết về phiên bản MacBook Pro tiếp theo.

Những điểm mới

Các mẫu MacBook Pro mới sẽ được trang bị thế hệ chip Apple Silicon mới, bao gồm M5, M5 Pro và M5 Max. Những con chip này sẽ tiếp tục sử dụng quy trình sản xuất 3nm của TSMC, cụ thể là N3P, thế hệ thứ ba của quy trình này. Dự kiến, hiệu suất của chúng sẽ tương tự như chip A19 và A19 Pro được sử dụng trên dòng iPhone 17.

Tuy nhiên, ngoài những cải tiến về hiệu suất, bản nâng cấp MacBook Pro lần này sẽ không có nhiều thay đổi đáng kể. Người dùng sẽ phải chờ đợi khoảng 13 tháng nữa để thấy những cải tiến lớn hơn, bao gồm màn hình OLED, thiết kế mỏng hơn và nhiều tính năng mới vào cuối năm 2026.

Mặc dù chưa có thông tin chính thức, nhưng nhiều khả năng các mẫu MacBook Pro mới sẽ hỗ trợ Wi-Fi 7, tương tự như dòng iPhone 16 và 17. Các mẫu MacBook Pro M4 hiện tại sẽ không được nâng cấp.

Ngày ra mắt

Thông thường, Apple ra mắt các mẫu MacBook Pro 14 inch và 16 inch vào tháng 10 hàng năm. Tuy nhiên, theo thông tin từ Bloomberg, hãng có thể sẽ thay đổi lịch trình và ra mắt các mẫu máy mới vào đầu năm 2026, có thể vào tháng 1. Đây không phải là lần đầu tiên Apple thay đổi thời gian ra mắt, khi hãng đã giới thiệu MacBook Pro vào đầu năm 2023.

Trong khi đó, phiên bản iPad Pro mới với chip M5 dự kiến sẽ ra mắt sớm nhất vào tháng tới, trở thành sản phẩm đầu tiên sử dụng chip M5 mới của Apple.

Tóm lại, MacBook Pro M5 sẽ chỉ là một bản nâng cấp nhỏ. Nếu bạn đang cân nhắc mua một chiếc MacBook Pro mới, có thể bạn nên xem xét các mẫu hiện tại hoặc chờ đợi bản nâng cấp lớn hơn vào cuối năm 2026, đặc biệt khi thời gian ra mắt đã bị lùi lại.