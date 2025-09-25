iPhone kỷ niệm 20 năm sẽ siêu mỏng, màn hình cực sáng

Một báo cáo mới trong ngành cho biết, Apple dự định giới thiệu iPhone 2027 (dòng iPhone 19) với màn hình mỏng hơn, sáng hơn và bền hơn, đồng thời cũng giúp cải thiện thời lượng pin.

Trong những năm gần đây, màn hình OLED mới đang được Apple và các hãng khác nghiên cứu. Màn hình mới loại bỏ lớp phân cực của OLED, ngăn chặn hiện tượng nhòe ánh sáng trên màn hình.

Ảnh minh họa.

Theo ET News, thiết kế mới dựa trên công nghệ Color Filter on Encapsulation (COE). Đây là một bộ lọc giúp giảm phản xạ và giúp loại bỏ nhu cầu sử dụng lớp phân cực.

Do đó, màn hình sử dụng COE sẽ mỏng hơn và giúp màn hình sáng hơn. Hiện tại, lớp phân cực làm màn hình OLED bị tối, do đó cần nhiều pin hơn để bù lại.

Điều đó có nghĩa là màn hình mới sẽ mỏng hơn, sáng hơn và cũng tiêu thụ ít điện năng hơn. Trước đây, Apple đã nghiên cứu công nghệ này cho iPhone Fold màn hình gập.

Ảnh minh họa.

Tuy nhiên, báo cáo mới chỉ rõ công nghệ này sẽ được áp dụng cho iPhone màn hình không gập:

"Apple dự kiến ​​áp dụng COE cho điện thoại thông minh dạng thanh vào năm 2027 để kỷ niệm 20 năm ra mắt iPhone".

Tuy nhiên, nguồn tin này cũng khẳng định "Nhà Táo" sẽ không phải là công ty đầu tiên đưa công nghệ màn hình mới ra thị trường.

Samsung đã sử dụng COE trên Galaxy Z Fold 3, ra mắt năm 2021. Tuy nhiên, công ty hiện dự kiến ​​mở rộng COE sang Samsung Galaxy S26 Ultra, dự kiến ​​công bố vào đầu năm 2026.

Trước đây có thông tin cho rằng iPhone Fold sẽ có màn hình mỏng hơn do Samsung sản xuất. Tuy nhiên, các báo cáo này cho hay, đó là loại màn hình mới mà chính Samsung chưa sử dụng.