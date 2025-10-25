Apple sẽ bỏ qua tên gọi "iPhone 19" để chuyển sang "iPhone 20"

Theo công ty nghiên cứu Omdia, dòng iPhone mới của Apple dự kiến sẽ ra mắt vào mùa thu năm 2027 với tên gọi "iPhone 20", thay vì "iPhone 19". Tại một hội nghị ở Seoul, Trưởng nhóm nghiên cứu Heo Moo-yeol đã xác nhận thông tin này và cho biết Apple có kế hoạch dời ngày ra mắt mẫu iPhone tiêu chuẩn sang nửa đầu năm 2027.

Ảnh minh họa

Trong nửa đầu năm 2027, Apple sẽ giới thiệu "iPhone 18e" và "iPhone 18". Đến nửa cuối năm, công ty sẽ cho ra mắt các mẫu iPhone mới bao gồm "iPhone 20 Pro", "iPhone 20 Pro Max" và thế hệ thứ hai của iPhone có thể gập lại. Động thái này được cho là một phần trong nỗ lực tái cấu trúc hệ thống đặt tên của iPhone, nhằm kỷ niệm 20 năm ra mắt sản phẩm.

Có lý do mạnh mẽ để tin rằng Apple sẽ bỏ qua tên gọi "iPhone 19", tương tự như việc công ty đã bỏ qua "iPhone 9" vào năm 2017 để ra mắt "iPhone X" (số La Mã cho 10) cùng với "iPhone 8" và "iPhone 8 Plus".

Apple dự kiến sẽ lùi ngày ra mắt mẫu máy tiêu chuẩn sang nửa đầu năm để đồng thời giới thiệu mẫu máy "e" mới. Omdia cũng cho biết, từ năm sau, nhu cầu iPhone có thể giảm do sự thay đổi này, với việc không có "iPhone 18" ra mắt vào năm 2026, dẫn đến việc giảm 20 triệu đơn đặt hàng tấm nền iPhone. Tuy nhiên, điều này có thể được bù đắp bằng các lô hàng iPhone màn hình gập trong tương lai.

Vào tháng 8, ETNews đưa tin Apple đã thông báo với một số nhà cung cấp rằng "iPhone 18" sẽ không nằm trong dòng sản phẩm ra mắt vào mùa thu năm 2026, mà chỉ có các mẫu cao cấp hơn được giới thiệu trong nửa cuối năm. Cả The Information và nhà phân tích chuỗi cung ứng Ming-Chi Kuo cũng cho biết Apple đang xem xét chuyển sang lịch trình ra mắt hai năm một lần để duy trì doanh số ổn định trong suốt cả năm. Dòng sản phẩm iPhone 17 sẽ là dòng sản phẩm cuối cùng tuân theo cấu trúc ra mắt truyền thống của Apple.