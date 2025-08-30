Vén màn sớm về iPhone 20 siêu đặc biệt của Apple

iPhone 20 của Apple có thể sở hữu màn hình tốt hơn nếu nhà cung cấp LG Display phát triển thành công màn hình Tandem OLED cho điện thoại thông minh.

Ảnh minh họa.

Màn hình OLED trên iPhone vốn đã sáng và có độ tương phản cao nhưng luôn có thể tốt hơn nữa. Nếu thông tin về kế hoạch phát triển màn hình OLED của LG chính xác, sự thay đổi có thể đến sớm nhất trên iPhone 20.

Theo nguồn tin từ DealSite, LG Display đang nghiên cứu phát triển công nghệ màn hình Tandem OLED để tương thích với iPhone trong tương lai. Công ty đã nhiều lần khuyến nghị Apple sử dụng màn hình Tandem OLED trên điện thoại thông minh.

Một nguồn tin nội bộ cho biết, LG đang nhắm đến việc cung cấp màn hình Tandem OLED cho iPhone dự kiến ra mắt năm 2028, tức iPhone 20. Nguồn tin này cũng cho biết, "Nhà Táo" vẫn chưa đưa ra quyết định.

Ảnh concept iPhone 20.

LG Display hiện đã sản xuất màn hình Tandem OLED và Apple cũng đã sử dụng công nghệ này trên iPad Pro 2024.

Có khả năng, LG Display sẽ sản xuất màn hình tương tự cho MacBook Pro. Báo cáo của công ty tuyên bố đã tạo ra màn hình OLED Tandem 14 inch, lý tưởng cho máy tính xách tay. Tuy nhiên, tin đồn về MacBook Pro 2026 cho biết, màn hình OLED đang được phát triển sẽ chỉ đến từ Samsung Display.

Đầu tháng 8, một tờ báo Hàn Quốc khác đưa tin, LG Display đã trao đổi với Apple về một màn hình OLED Tandem đơn giản hóa vào năm 2024.

Lợi ích của màn hình Tandem

Việc sử dụng màn hình OLED Tandem sẽ mang lại cho Apple nhiều lợi ích so với các màn hình OLED thông thường.

Đúng như tên gọi, màn hình OLED Tandem có 2 lớp OLED xếp chồng lên nhau, cả hai đều được sử dụng đồng thời. Vì OLED là công nghệ màn hình tự phát sáng không cần đèn nền nên việc xếp chồng các màn hình sẽ làm tăng lượng ánh sáng được tạo ra trên mỗi điểm ảnh, đồng thời giảm lãng phí điện năng.

Đối với người tiêu dùng, công nghệ màn hình này mang lại hình ảnh sáng hơn với độ tương phản cao hơn. Tuy nhiên, ở mức độ sáng thông thường hơn, mức tiêu thụ điện năng cũng giảm.

Màn hình OLED Tandem đơn giản hóa có thiết kế tương tự nhưng giảm số lượng điểm ảnh phụ được sử dụng để tạo ra từng điểm ảnh riêng lẻ. Cụ thể, một lớp sẽ sử dụng các điểm ảnh phụ màu đỏ, xanh lá cây và xanh dương cho mỗi điểm ảnh riêng lẻ, lớp thứ hai chỉ có các điểm ảnh phụ màu xanh dương và khoảng trống cho màu đỏ và xanh lá cây.

Phiên bản thứ hai này có thể sáng hơn so với màn hình OLED đơn lẻ, đồng thời cũng đơn giản và rẻ hơn so với màn hình OLED Tandem đầy đủ.