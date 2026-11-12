Người dân có thể mua vé tàu hỏa trên VNeID

Theo Tập đoàn Đường sắt quốc gia Việt Nam, dịch vụ mới cho phép hành khách tìm chuyến tàu, chọn chỗ ngồi, đặt vé và thanh toán trực tiếp trên ứng dụng định danh điện tử VNeID. Người sử dụng cần có tài khoản định danh điện tử mức 2.

Để mua vé, hành khách mở VNeID, nhập từ khóa "giao" tại ô tìm kiếm, chọn "Dịch vụ giao thông", đồng ý chia sẻ thông tin và nhập mã bảo vệ (Passcode). Tại Nền tảng giao thông tập trung, người dùng chọn mục "Tàu hỏa", nhập ga đi, ga đến, ngày khởi hành và số lượng hành khách.

Hệ thống sẽ hiển thị các chuyến tàu, giờ chạy, số chỗ còn trống và giá vé. Sau khi chọn chuyến, toa và vị trí ngồi, hành khách nhập thông tin người đi tàu, kiểm tra đơn hàng và thanh toán.

Người dân có thể chủ động mua vé tàu hỏa trên tài khoản định danh điện tử VNeID

Mỗi giao dịch được đặt tối đa 10 vé, thời gian thanh toán không quá 10 phút kể từ khi chọn vé. Hành khách có thể trả tiền bằng mã QR qua ứng dụng ngân hàng, thẻ ATM nội địa hoặc thẻ thanh toán quốc tế.

Ngoài mua vé cho bản thân, người dùng có thể đặt hộ người thân bằng cách nhập thông tin của người đi tàu. Tính năng "Gửi vé qua VNeID" cho phép chuyển vé điện tử đến tài khoản của người nhận, đồng thời lựa chọn ẩn hoặc hiện giá vé. Người nhận chỉ cần mở VNeID, xác nhận "Nhận vé" để sử dụng khi lên tàu.

Vé sau khi thanh toán thành công được lưu tại mục "Vé của tôi" trên ứng dụng để hành khách tra cứu và xuất trình khi đi tàu. Các chính sách giảm giá dành cho người cao tuổi, trẻ em, sinh viên và những đối tượng đủ điều kiện khác vẫn được áp dụng.

Việc tích hợp dịch vụ bán vé tàu trên VNeID giúp hành khách có thêm kênh mua vé, giảm thao tác nhập thông tin cá nhân và không phải cài đặt ứng dụng riêng của ngành đường sắt.