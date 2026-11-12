Từ người thu mua phế liệu thành TikToker với hơn 15 triệu người theo dõi

Từng lái xe tải, bán hàng rong và làm đủ nghề để kiếm sống, người đàn ông bất ngờ nổi tiếng nhờ những video tìm kiếm đồ có giá trị trong đống phế liệu. Khi trở nên nổi tiếng, anh thậm chí từ chối lời đề nghị hợp tác trị giá hơn 15 tỷ đồng/năm để tiếp tục công việc hiện tại.

Từ nghề thu mua phế liệu đến hiện tượng mạng

Theo trang Xinhuanet, Lưu A Nam (34 tuổi) sống tại thành phố Hàm Đan, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc, từng là một người thu mua phế liệu bình thường trước khi trở thành nhà sáng tạo nội dung nổi tiếng.

Khi phóng viên tìm đến nhà, họ thấy anh đang mải mê tìm những món đồ thú vị giữa đống phế liệu. Thấy khách đến, anh nhanh chóng tháo găng tay, theo thói quen lau tay vào áo rồi bắt tay phóng viên.

"Mọi người cũng đến đây để cùng tôi săn kho báu sao?", anh vui vẻ hỏi.

Ít ai ngờ rằng người đàn ông làm công việc thu mua phế liệu này lại là một trong những gương mặt nổi tiếng trên các nền tảng video ngắn Trung Quốc.

Được biết, sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở, Lưu A Nam từng trải qua nhiều công việc khác nhau như lái xe tải, bán hàng rong và làm thuê. Đến năm 2019, nghe theo lời khuyên của cha, anh quyết định tham gia công việc thu mua phế liệu của gia đình. Đây vốn là nghề truyền thống mà cha mẹ anh đã gắn bó hơn 30 năm. Hai người cậu của anh cũng làm công việc tương tự.

Theo Lưu A Nam, nghề thu mua phế liệu đòi hỏi rất nhiều sức lực. Gia đình anh thường phải thức dậy từ 4–5 giờ sáng và làm việc đến tận 22 giờ mới kết thúc.

"Công việc này rất vất vả, ngày nào cũng phải làm, người lúc nào cũng đầy bụi đất. Cả năm người trong gia đình tôi đều tham gia, làm việc suốt một năm cũng chỉ kiếm được khoảng 220.000 NDT (khoảng 770 triệu đồng)", anh kể.

Dù công việc cực nhọc, Lưu A Nam chưa bao giờ xem đây là nghề thấp kém. Trong khi nhiều người gọi những thứ anh thu mua là rác, anh thích sử dụng cụm từ "tài nguyên tái chế".

Theo anh, thu mua phế liệu không đơn thuần là biến những thứ bỏ đi thành tiền mà còn góp phần vào hoạt động tái chế và phát triển đô thị. Chẳng hạn, những thùng carton cũ sau khi được thu gom có thể trở thành nguyên liệu sản xuất bao bì phục vụ ngành thương mại điện tử.

Trên mạng xã hội, anh thậm chí tự đặt cho mình chức danh hài hước là "Tổng giám đốc điều hành kiêm CEO ngành tài nguyên tái chế".

Cơ duyên trở thành TikToker với những món đồ cũ.

Cơ duyên đến với nghề sáng tạo nội dung của anh cũng bắt đầu từ thói quen xem video ngắn trong thời gian rảnh rỗi. Nhận thấy nhiều người chia sẻ những câu chuyện thú vị về cuộc sống, anh nảy ra ý tưởng ghi lại công việc thu mua phế liệu vốn khá khác biệt so với bạn bè.

Ban đầu, anh chỉ chụp ảnh rồi đăng lên mạng xã hội nhưng gần như không nhận được sự chú ý. Không nản lòng, anh bắt đầu tự học kỹ thuật quay dựng video để cải thiện chất lượng nội dung. Tuy nhiên, quá trình này gặp không ít khó khăn.

"Đôi khi những video tôi chuẩn bị rất kỹ lại có ít lượt xem hơn các đoạn quay ngẫu nhiên. Tôi từng mất tự tin và muốn bỏ cuộc, nhưng nghĩ mình là người trẻ, phải thử làm điều gì đó khác thế hệ cha mẹ nên quyết tâm tiếp tục", anh chia sẻ.

Bước ngoặt xuất hiện khi Lưu A Nam nhận thấy khán giả đặc biệt thích thú với những món đồ bất ngờ được tìm thấy trong đống phế liệu, từ dây chuyền, đồ chơi đến tranh chữ và các vật dụng cũ.

Một ngày nọ, anh tình cờ phát hiện chiếc đồng hồ trong đống đồ bỏ đi. Không nhận thấy điều gì đặc biệt, anh tiện tay ném nó sang một bên. Tuy nhiên, sau khi video được đăng tải, dân mạng xem xong liền khuyên anh không nên vứt chiếc đồng hồ vì nó có thể rất có giá trị.

Chính video này đã giúp Lưu A Nam bất ngờ nổi tiếng, kéo theo lượng người theo dõi tăng mạnh, chỉ riêng trên Douyin (TikTok Trung Quốc) đã thu hút hơn 10 triệu người theo dõi.

Từ đó, anh tiếp tục phát triển nội dung theo hướng tìm kiếm những món đồ thú vị giữa các đống phế liệu, biến công việc thường ngày thành những cuộc săn kho báu thu hút hàng triệu người xem.

Anh thích săn "kho báu" từ đống phế liệu.

Từ chối hợp đồng hơn khủng vì không muốn kiếm tiền bằng mọi giá

Khi lượng người theo dõi tăng nhanh, Lưu A Nam càng đầu tư nhiều thời gian vào việc học quay dựng video. Anh tìm kiếm các tài liệu hướng dẫn trên mạng, nghiên cứu sản phẩm của những nhà sáng tạo nội dung nổi tiếng và thậm chí học hỏi kỹ thuật kể chuyện từ các bộ phim Hollywood. Nhờ đó, chất lượng video ngày càng được cải thiện, hình thành phong cách riêng đến mức có người bắt đầu học theo cách làm nội dung của anh.

Không chỉ chú trọng hình ảnh, Lưu A Nam còn dành nhiều công sức cho phần lời dẫn. Anh đặc biệt yêu thích những câu văn có vần điệu, mang ý nghĩa tích cực về cuộc sống và lao động.

"Tôi phát hiện những câu có vần rất được khán giả yêu thích. Đến nay, tôi đã sáng tác hơn 200 bài thơ. Vì người hâm mộ, tôi gần như đang tự biến mình thành một nhà thơ", anh hài hước chia sẻ.

Lưu A Nam cho biết bản thân muốn trở thành một người thu mua phế liệu có kiến thức và chiều sâu, thay vì chỉ đơn thuần ghi lại công việc kiếm sống. Những video gần gũi, hài hước của anh nhận được nhiều phản hồi tích cực.

Anh có lượng lớn người theo dõi trên mạng.

Tính tới thời điểm hiện tại, tổng lượng người theo dõi Lưu A Nam trên nhiều nền tảng mạng xã hội đã đạt hơn 15 triệu.

Sự nổi tiếng nhanh chóng mang đến nhiều cơ hội kinh doanh. Mọi người khuyên anh tận dụng lượng người hâm mộ để livestream bán hàng, quảng cáo sản phẩm và kiếm thêm thu nhập.

Tuy nhiên, Lưu A Nam không muốn biến tài khoản mạng xã hội thành công cụ kiếm tiền bằng mọi giá. Anh kể rằng em trai làm việc tại một tiệm cắt tóc từng nhờ anh quảng bá dầu gội đầu vì cửa hàng có chỉ tiêu doanh số. Dù vậy, anh vẫn khéo léo từ chối.

Theo anh, nếu quyết định giới thiệu sản phẩm, anh phải chắc chắn sản phẩm đáng tin cậy và không gây thiệt hại cho người hâm mộ. Đáng chú ý, từng có một công ty đề nghị trả anh mức thu nhập khoảng 4 triệu NDT (khoảng 15,4 tỷ đồng) mỗi năm để xây dựng hình ảnh và phát triển hoạt động thương mại.

Tuy nhiên, anh không chấp nhận vì lo ngại sẽ mất quyền chủ động trong việc sáng tạo nội dung và bị ràng buộc bởi các yêu cầu kinh doanh.

Bên cạnh công việc thu mua phế liệu và sản xuất video, Lưu A Nam còn tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện. Nhận thấy trong số sách cũ thu mua được có những cuốn còn khá mới, một số người hâm mộ đề nghị anh quyên góp cho các trường tiểu học hoặc tổ chức có nhu cầu.

Từ gợi ý này, anh bắt đầu phân loại và tặng sách, với tổng số lượng đã quyên góp lên đến hơn 1.000 cuốn. Khi tỉnh Hà Nam xảy ra trận lũ lụt nghiêm trọng năm 2021, anh cũng âm thầm quyên góp 20.000 NDT (khoảng 77 triệu đồng) để hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng.

Với Lưu A Nam, việc trở thành người nổi tiếng không đồng nghĩa với việc phải từ bỏ nghề nghiệp ban đầu. Anh vẫn xem thu mua phế liệu là công việc có ý nghĩa, đồng thời coi mạng xã hội là nơi chia sẻ những câu chuyện bình dị trong cuộc sống và truyền cảm hứng cho người khác.