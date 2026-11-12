Nvidia chuẩn bị sa thải CEO Jensen Huang sau bê bối ngoại tình?

CEO Nvidia Jensen Huang có thể bị sa thải

Hội đồng quản trị Nvidia đang chuẩn bị tiến hành cuộc họp để thảo luận về khả năng chấm dứt nhiệm kỳ CEO của Jensen Huang, theo thông tin do Wall Street Journal đăng tải hôm thứ Tư (11/11), dẫn lời những người am hiểu vấn đề.

Alice Huang (áo đỏ) và CEO Nvidia Jensen Huang (đeo kính). Ảnh: X

Nguồn tin cho biết cuộc họp có thể diễn ra ngay trong ngày thứ Tư, với trọng tâm là quyết định tương lai của nhà lãnh đạo quyền lực nhất Nvidia. Động thái này xuất hiện sau khi ông Huang bị cáo buộc có hai mối quan hệ ngoài hôn nhân, trong đó một mối quan hệ liên quan đến người phụ nữ tên Alice Huang, nhân vật bị tình báo Mỹ nghi ngờ là gián điệp.

Trước đó, New York Times cũng đưa tin Jensen Huang từng có quan hệ tình cảm ngoài hôn nhân với một nữ lãnh đạo cấp cao của Nvidia, người trực tiếp báo cáo công việc cho ông.

Theo New York Times, người phụ nữ này là Kimberly Powell, Phó chủ tịch phụ trách lĩnh vực y tế của Nvidia. Tờ báo dẫn lời năm người từng làm việc tại công ty để xác nhận thông tin về mối quan hệ giữa hai người.

Nếu những thông tin trên được xác thực và hội đồng quản trị quyết định thay đổi vị trí lãnh đạo, Nvidia sẽ phải đối mặt với một trong những biến động nhân sự lớn nhất kể từ khi trở thành doanh nghiệp công nghệ có giá trị hàng đầu thế giới.Nvidia hiện chưa đưa ra phản hồi ngay lập tức trước yêu cầu bình luận về những thông tin trên.

Bê bối tình ái kéo theo nghi vấn hoạt động tình báo

Những thông tin mới được công bố chỉ vài ngày sau khi Jensen Huang thừa nhận không chung thủy với vợ. Cùng thời điểm, Hội đồng quản trị Nvidia đang tiến hành điều tra khả năng ông trở thành mục tiêu của một chiến dịch tình báo nước ngoài.

Tâm điểm của cuộc tranh cãi là mối quan hệ giữa Jensen Huang và Alice Huang. Theo các thông tin tình báo Mỹ được đề cập trong những báo cáo trước đó, người phụ nữ này bị nghi ngờ đóng vai trò trung gian, hỗ trợ đưa các lô chip Nvidia tới những doanh nghiệp Trung Quốc.

CEO Nvidia Jensen Huang trước nguy cơ bị sa thải.

Đây là vấn đề đặc biệt nhạy cảm đối với Nvidia, bởi tập đoàn đang giữ vị trí trung tâm trong cuộc cạnh tranh công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) giữa Mỹ và Trung Quốc. Các dòng chip AI của hãng không chỉ là nguồn doanh thu chủ lực mà còn được xem là một trong những tài sản chiến lược quan trọng của ngành công nghệ Mỹ.

Do đó, những nghi vấn xoay quanh mối quan hệ cá nhân của Jensen Huang không còn đơn thuần là câu chuyện đời tư. Nếu xuất hiện bằng chứng cho thấy ông bị lợi dụng để tiếp cận thông tin hoặc tạo điều kiện cho hoạt động chuyển giao công nghệ, vụ việc có thể trở thành vấn đề an ninh quốc gia, đồng thời ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động kinh doanh của Nvidia.

Việc hội đồng quản trị xem xét khả năng Jensen Huang trở thành mục tiêu của một chiến dịch tình báo nước ngoài cho thấy mức độ nghiêm trọng của cuộc khủng hoảng. Tuy nhiên, hiện chưa có thông tin công khai xác nhận ông Huang có liên quan đến bất kỳ hành vi vi phạm pháp luật nào.

Cổ phiếu Nvidia lao dốc, hơn 300 tỷ USD vốn hóa bốc hơi

Bê bối đã nhanh chóng tác động đến tâm lý nhà đầu tư. Cổ phiếu Nvidia giảm khoảng 8% trong phiên giao dịch ngoài giờ hôm thứ Tư, sau khi những thông tin về khả năng thay đổi vị trí CEO được công bố.

Đáng chú ý, kể từ khi thông tin về mối quan hệ giữa Jensen Huang và Alice Huang xuất hiện, cổ phiếu Nvidia đã mất hơn 300 tỷ USD giá trị vốn hóa thị trường.

Đối với một doanh nghiệp có quy mô hàng nghìn tỷ USD, mức sụt giảm này cho thấy nhà đầu tư đang đặc biệt lo ngại về những rủi ro quản trị và khả năng duy trì sự ổn định trong bộ máy lãnh đạo.

Jensen Huang không chỉ là người điều hành Nvidia mà còn là nhân vật có ảnh hưởng lớn đến chiến lược phát triển AI toàn cầu. Dưới sự lãnh đạo của ông, công ty đã vươn lên thống trị thị trường chip phục vụ huấn luyện các mô hình trí tuệ nhân tạo và vận hành những dịch vụ như ChatGPT của OpenAI.

Khả năng Jensen Huang rời ghế CEO có thể tạo ra khoảng trống lãnh đạo đáng kể tại Nvidia, doanh nghiệp hiện được định giá khoảng 4.000 tỷ USD và giữ vai trò trọng yếu trong cuộc cạnh tranh giành vị thế thống trị AI giữa Mỹ và Trung Quốc.

Trong nhiều năm, Huang được xem là linh hồn của Nvidia. Tầm nhìn chiến lược của ông đã giúp công ty chuyển mình từ một nhà sản xuất bộ xử lý đồ họa thành nhà cung cấp hạ tầng tính toán quan trọng cho làn sóng AI toàn cầu.

Nếu Jensen Huang thực sự phải rời vị trí CEO, Nvidia sẽ đứng trước thách thức lớn trong việc tìm kiếm người kế nhiệm đủ khả năng duy trì chiến lược công nghệ, quan hệ với các đối tác và niềm tin của nhà đầu tư.