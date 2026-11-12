Từ vụ Jensen Huang ngoại tình 2 lần, Nvidia quy định thế nào về quan hệ giữa sếp với nhân viên?

Vụ ông Jensen Huang - người đứng đầu tập đoàn nghìn tỷ Nvidia và đang bị điều tra liên quan đến mối quan hệ với một phụ nữ mà tình báo Mỹ nghi ngờ là điệp viên Trung Quốc chưa nguôi thì mới đây, ông lại bị tố từng có quan hệ ngoài hôn nhân với một lãnh đạo cấp cao trực thuộc quyền quản lý của mình. Nhân vật lần này là bà Kimberly Powell - Phó Chủ tịch phụ trách lĩnh vực chăm sóc sức khỏe tại Nvidia.

Theo bộ quy tắc ứng xử của Nvidia, nhân viên được yêu cầu “tránh những tình huống mà có thể tạo ra xung đột”, trong đó bao gồm cả “các mối quan hệ cá nhân”. Công ty cũng tuyên bố sẽ “nhanh chóng điều tra các báo cáo về hành vi sai phạm”. Nhiều tập đoàn có quy định cấm quản lý có quan hệ tình cảm với nhân viên cấp dưới.

Ông Jensen Huang và người bị tố là nhân tình tại Nvidia.

Ông Huang 63 tuổi, còn bà Powell 48 tuổi từng bị ghi hình trong một đoạn video vì có những cử chỉ thân mật tại một khách sạn ở San Jose, bang California, trong khuôn khổ hội nghị của Nvidia vào tháng 3, hai người từng làm việc tại công ty tiết lộ với The New York Times.

Ông Huang đồng sáng lập Nvidia vào năm 1993 và đưa công ty trở thành nhà cung cấp chip trí tuệ nhân tạo hàng đầu thế giới. Hiện, ông đang phải đối mặt với sự giám sát ngày càng gắt gao liên quan tới các bê bối đời tư.

Trước đó, sau khi ông Huang thừa nhận mối quan hệ ngoài hôn nhân với bà Alice Huang người Trung Quốc, hội đồng quản trị Nvidia đã mở cuộc điều tra về vụ việc. Cuộc điều tra do hãng luật Wachtell, Lipton, Rosen & Katz phụ trách.

Các lãnh đạo thuộc Đảng Cộng hòa tại ba ủy ban quan trọng của Hạ viện Mỹ cũng đã yêu cầu ông Huang tham gia một buổi báo cáo kín về những hành động của ông với người phụ nữ được biết đến với cái tên Alice Huang.

Trung Quốc đã phủ nhận các cáo buộc hoạt động gián điệp. Bà Huang cũng chưa phản hồi các yêu cầu hay có bình luận gì.