Điện thoại màn hình phụ bất ngờ đốn tim người dùng thay vì điện thoại gập

Trong bối cảnh cuộc cạnh tranh khốc liệt giữa Apple và Samsung trong phân khúc điện thoại gập với các mẫu iPhone Duo và Galaxy Z Fold8, một xu hướng mới đang nổi lên: điện thoại thanh với màn hình phụ ở mặt sau. Theo khảo sát gần đây của PhoneArena, các độc giả đang tỏ ra rất ưa chuộng thiết kế này.

Hình ảnh minh họa về Galaxy S27 Ultra với màn hình thứ hai ở mặt sau.

Vào tuần trước, dòng Honor 700 đã được ra mắt tại Trung Quốc, bao gồm ba phiên bản: Honor 700, 700 Pro và 700S. Điểm chung của cả ba mẫu là sự hiện diện của màn hình OLED phụ nằm trong cụm camera.

Trong một cuộc thăm dò ý kiến, trang PhoneArena đã hỏi độc giả: “Bạn có muốn có màn hình phía sau trên điện thoại của mình không?”. Kết quả cho thấy hơn một nửa số người tham gia (gần 1.000 người) ủng hộ thiết kế này, trong khi 33% khác chỉ đồng ý nếu màn hình phụ đi kèm với các tính năng hữu ích. Chỉ khoảng 15% cho biết họ không muốn thêm màn hình nào.

Vậy, màn hình nhỏ ở mặt sau điện thoại có thể mang lại lợi ích gì? Thiết kế này không phải là điều mới mẻ, nhưng nó đang thu hút sự chú ý. Màn hình phụ ở mặt sau hoạt động tương tự như trên điện thoại gập, cho phép người dùng xem thông báo ngay lập tức, tiết kiệm pin với tính năng Always-On, điều khiển nhạc, và xử lý cuộc gọi, tin nhắn. Đặc biệt, nó còn giúp người dùng chụp ảnh tự sướng dễ dàng hơn khi có thể nhìn thấy mình trên màn hình.

Màn hình ở mặt sau của Xiaomi 18 Pro Max không chỉ là một chiêu trò quảng cáo.

Mặc dù những tính năng này có vẻ đặc biệt, nhưng khả năng xem nhanh thông tin trên màn hình nhỏ mà không cần bật màn hình chính mang lại giá trị lớn cho người dùng hằng ngày.

Sự xuất hiện của smartphone có màn hình phụ khiến không ít người nhớ đến chiếc YotaPhone với màn hình kép ra mắt vào năm 2013. Mặc dù ý tưởng này rất độc đáo, nhưng công nghệ thời điểm đó chưa đủ phát triển. Giờ đây, với sự tiến bộ của công nghệ, chúng ta có thể kỳ vọng vào một tương lai với nhiều điện thoại trang bị màn hình AMOLED ở mặt sau, hoặc thậm chí là màn hình E-ink lớn để đọc sách.

YotaPhone được ra mắt từ năm 2013.

Câu hỏi đặt ra là liệu chúng ta có thể mong đợi một chiếc Galaxy hay iPhone với màn hình ở mặt sau trong tương lai gần? Với việc Xiaomi 17 Pro Max đã tiên phong trong tính năng này, cùng thiết kế tương đồng với iPhone 17, điều này có thể xảy ra sớm. Hãy tưởng tượng chiếc Galaxy S27 Ultra với cụm camera gây tranh cãi nhưng được trang bị màn hình phụ tràn viền, hoặc một chiếc iPhone với màn hình thứ hai trong phần lồi camera, đó hứa hẹn thực sự là những sản phẩm thú vị.