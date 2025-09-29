Hợp tác giúp Samsung dẫn trước với smartphone 6G, liệu Apple có kịp phản công?

Hai công ty sẽ đóng vai trò chủ chốt trong việc thương mại hóa công nghệ mạng thế hệ tiếp theo, dự kiến sẽ diễn ra sớm nhất vào năm 2030, theo thông tin từ Tom’s Guide.

6G có thể khiến 5G trở nên vô nghĩa chỉ sau vài năm?

Tại Hội nghị Thượng đỉnh Snapdragon do Qualcomm tổ chức tuần này, Samsung đã tham gia nhưng không công bố bất kỳ thông tin quan trọng nào. Tuy nhiên, các quan chức Qualcomm đã xác nhận “mối quan hệ đối tác tuyệt vời” với Samsung Foundry, điều này hứa hẹn cho tương lai.

Qualcomm đang nỗ lực để thương mại hóa công nghệ 6G vào năm 2030, trong khi cả hai công ty đang nhanh chóng phát triển các thiết bị 6G tiền thương mại dự kiến sẽ ra mắt vào năm 2028. Mục tiêu này có thể đạt được nếu quá trình thử nghiệm diễn ra thuận lợi. Theo đó, người dùng có thể có cái nhìn đầu tiên về công nghệ mạng 6G vào năm 2028. Samsung sẽ hỗ trợ Qualcomm bằng các công nghệ mạng tiên tiến và khả năng sản xuất chất bán dẫn đang phát triển.

Trong một cuộc phỏng vấn, Phó Chủ tịch cấp cao Qualcomm Katouzian cho biết: “Khi Qualcomm chuẩn bị cho việc thương mại hóa công nghệ 6G vào năm 2028, chúng tôi sẽ có thể giới thiệu smartphone thế hệ tiếp theo với sự hợp tác của Samsung”.

Liệu Samsung có phải là hãng tung smartphone 6G đầu tiên?

Mặc dù năm 2028 có thể là năm bùng nổ của 6G, điện thoại Samsung sẽ không thể tham gia ngay lập tức. Hiện tại, Qualcomm chỉ dự đoán các thiết bị tiền thương mại, trong khi điện thoại Galaxy tương thích với mạng 6G có thể ra mắt vào năm 2030 hoặc muộn hơn.

Công nghệ mạng không dây thế hệ tiếp theo hứa hẹn sẽ mang lại những cải tiến đáng kể so với 5G. Trong bối cảnh mạng 5G vẫn đang được triển khai rộng rãi trên toàn cầu, 6G sẽ mở ra một kỷ nguyên mới, đặc biệt khi mà trí tuệ nhân tạo (AI) đang phát triển mạnh mẽ.

Tại Hội nghị Thượng đỉnh Snapdragon, Qualcomm cũng đã giới thiệu Snapdragon 8 Elite Gen 5, con chip sẽ được trang bị cho dòng Galaxy S26 sắp ra mắt tại một số quốc gia. Các điện thoại Android sử dụng chip này đã chính thức có mặt trên thị trường Trung Quốc.