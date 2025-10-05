Người tiêu dùng sẽ phải mua smartphone với giá cao hơn vì đâu?

Năm nay, TSMC (Công ty Sản xuất chất Bán dẫn Đài Loan) đã tăng giá sản xuất chip. Năm tới, TSMC dự kiến tiếp tục tăng chi phí thêm 5-10% để đối phó với thuế quan của Mỹ, biến động thị trường và các yếu tố bên ngoài khác, có thể khiến giá điện thoại thông minh đắt hơn khi đến tay người dùng.

Ảnh minh họa.

Những con chip của TSMC hiện đang được sử dụng trên cả điện thoại Apple và Samsung. Dòng iPhone 17 sẽ sử dụng chip A19 trong khi thế hệ Samsung Galaxy S26 sẽ sử dụng Snapdragon 8 Elite Gen 2 (hoặc 8 Elite Gen 5) của Qualcomm vào năm tới. Cả chip dòng A và bộ xử lý Snapdragon đều được sản xuất tại các xưởng đúc của TSMC, 2 công ty dự kiến ​​liên tục hợp tác với nhà sản xuất có trụ sở tại Đài Loan này trong thời gian tới.

Việc tăng giá sẽ không ảnh hưởng đến iPhone 17, bao gồm cả iPhone 17 Air mới hay Galaxy S26 Ultra và các phiên bản cấp thấp hơn. Tuy nhiên, những chiếc điện thoại này đã bị ảnh hưởng bởi đợt tăng giá trước đó của TSMC trong năm nay với mức tăng 10%.

iPhone 17 Series, đặc biệt là iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max sẽ tăng giá trong năm nay. Điều này sẽ được xác nhận khi chúng được ra mắt chính thức vào ngày 9/9.

Ảnh concept iPhone 17 Pro.

Hiện tại, mức tăng giá của dòng iPhone 17 được đồn đoán là 50 USD (khoảng 1,3 triệu đồng), thấp hơn nhiều so với dự kiến ​​ban đầu của các chuyên gia.

Lý do cho việc TSMC tăng giá đến từ nhiều nguyên nhân: thuế quan của Tổng thống Donald Trump, căng thẳng địa chính trị. Sau cùng, TSMC cần phải cân bằng các đợt tăng giá để giữ chân khách hàng.

Đây là lý do chính khiến Samsung muốn sử dụng bộ vi xử lý Exynos do chính hãng sản xuất trên smartphone. Đó cũng là lý do Apple đang cố gắng giảm sự phụ thuộc vào Qualcomm khi tự sản xuất chip dòng C cho sản phẩm của mình.