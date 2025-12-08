Rapid Lofi: Nhà vô địch Delta Force Việt Nam sắp tranh tài ở giải đấu hơn 5 tỷ đồng

Giải đấu quốc nội Delta Force Ultimate Tournament: Warfare 2025 vừa chính thức khép lại vào ngày 23/11, đánh dấu một mùa giải đầy kịch tính. Tại giải này, các đội tuyển hàng đầu Việt Nam đã so tài trong những trận đấu căng thẳng và đầy kỹ thuật.

Chiến thắng áp đảo tại vòng bảng, play-off và cả trận chung kết, đội tuyển Rapid Lofi đã xuất sắc lên ngôi vô địch, trở thành lá cờ đầu của Delta Force Việt Nam tham dự Delta Force Invitational: Warfare 2025 (DFIW 2025). Với tổng giải thưởng lên đến 200.000 USD, DFIW 2025 là cơ hội để đại diện đến từ Việt Nam khẳng định bản lĩnh trên đấu trường quốc tế.

Khoảnh khắc nâng cúp của nhà vô địch Rapid Lofi.

Hành trình trở thành nhà vô địch

Lần đầu góp mặt ở giải đấu chuyên nghiệp, Rapid Lofi không hề tỏ ra non kinh nghiệm. Ngược lại, họ thi đấu cực kỳ bình tĩnh, phối hợp nhuần nhuyễn và thể hiện kỹ năng vượt trội so với phần còn lại. Thành tích dẫn đầu vòng bảng với hiệu số áp đảo đã nói lên tất cả.

Bước vào play-off, Rapid Lofi hủy diệt USBxSOF 3 - 0 để tiến thẳng vào chung kết. Và dù đối thủ này tiếp tục leo lên từ nhánh thua, Rapid Lofi một lần nữa không cho họ bất kỳ cơ hội phục thù nào. Với thành tích bất bại tuyệt đối, Rapid Lofi chính thức trở thành tân vương DFUT 2025 một cách tâm phục khẩu phục.

Nhắc đến chức vô địch rực rỡ của Rapid Lofi, không thể không nhắc đến sự bùng nổ của Vico - chủ nhân danh hiệu FMVP và cũng là tuyển thủ dẫn đầu về số mạng hạ gục. Đối lập với màn trình diễn “khát máu” của Vico là sự cống hiến thầm lặng nhưng không kém phần then chốt của Lao, tuyển thủ sở hữu số lần hồi sinh đồng đội nhiều nhất.

Bên cạnh đó, sự quyết đoán trong những pha chỉ huy tác chiến của Kobayashi, cùng Banana trở thành mũi nhọn trong việc phá xe chủ lực, đem về lợi thế để Rapid Lofi thuận tiện triển khai thế trận tấn công. Tất cả đã cùng với đội trưởng QaviYeager phối hợp tác chiến, tạo nên một Rapid Lofi toàn diện, mạnh mẽ từ kỹ năng cá nhân đến vận hành chiến thuật.

Danh hiệu FMVP giải đấu, key player của đội tuyển Rapid Lofi - Vico.

Giải đấu DFIW 2025

Delta Force Invitational 2025: Chế độ Chiến Trường (Delta Force Invitational: Warfare - DFIW 2025) là dịp để cộng đồng Delta Force và FPS trong nước thể hiện bản lĩnh, tinh thần thi đấu chuyên nghiệp, đồng thời gửi thông điệp mạnh mẽ ra thế giới: Việt Nam hoàn toàn có thể cạnh tranh sòng phẳng với những đội mạnh hàng đầu. Giải đấu hứa hẹn mang đến những khoảnh khắc đáng nhớ, gắn kết cộng đồng, truyền cảm hứng và khơi dậy niềm tự hào khi chứng kiến đại diện của Việt Nam thi đấu sòng phẳng trên sân chơi quốc tế.

DFIW 2025 sẽ diễn ra từ ngày 11 - 14/12/2025 với tổng giải thưởng lên đến 200.000 USD, với thể thức thi đấu cụ thể như sau:

- Chế độ: Chiến Trường - PC.

- Quy mô: 8 đội từ nhiều khu vực, mỗi đội 24 thành viên (trong đó có 4 dự bị).

- Thể thức thi đấu: Nhánh thắng - thua; mỗi đội có tối thiểu 2 lượt trận trước khi bị loại.

Tên đội Tên viết tắt Đến từ giải/vòng tuyển chọn Rapid Lofi RLF Delta Force Ultimate Tournament TengLong TL Delta Force Invitational: Warfare CN Qualifiers ProjectOne PO Delta Force Global League Season 3 DNI DNI Delta Force Global League Season 3 NoMercy NM Delta Force Global League Season 3 Hostile Response HR Winter Warfare Master RexRegumQeon x 7SINS RRQ7S Delta Force National Championship ToxidoNxG TXD Delta Force Winter Frontline

Các đội tuyển góp mặt tại DFIW 2025.