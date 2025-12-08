Khe cắm microSD tưởng chừng bị khai tử bất ngờ “comeback” smartphone?

Tuy nhiên, nhiều nhà sản xuất đã dần loại bỏ tính năng này vì nhiều lý do khác nhau, thậm chí có những đồn đoán cho rằng mục tiêu nhằm thu lợi từ việc bán các thiết bị có dung lượng lưu trữ cao hơn.

MicroSD từng là giải pháp hữu ích để mở rộng không gian lưu trữ trên smartphone.

Dẫu vậy, sự gia tăng chi phí DRAM gần đây có thể mở ra cơ hội cho việc khôi phục khe cắm thẻ nhớ microSD trên các mẫu điện thoại mới. Nếu thông tin này chính xác, người tiêu dùng có thể tiết kiệm chi phí bằng cách chọn phiên bản lưu trữ thấp hơn và mở rộng bộ nhớ thông qua khe cắm thẻ nhớ, trong khi các nhà sản xuất vẫn có thể giữ giá cạnh tranh.

Thông tin trên được một tài khoản có tên Repeater 002 đăng tải trên mạng xã hội Weibo khi đề cập rằng các nhà cung cấp Trung Quốc đang có ý định đưa khe cắm thẻ nhớ microSD trở lại trên smartphone của họ, mặc dù không nêu rõ tên công ty cụ thể.

microSD giúp giảm áp lực tăng giá, tăng cường cạnh tranh

Được biết, tình trạng thiếu hụt DRAM dự kiến sẽ kéo dài ít nhất đến quý 4/2027, dẫn đến giá bộ nhớ máy tính để bàn và laptop tăng cao, ảnh hưởng tiêu cực đến chip DRAM trên smartphone. Sự tăng giá thậm chí còn khiến bộ phận chip nhớ của Samsung “từ chối” cung cấp bộ nhớ cho bộ phận di dộng của công ty Hàn Quốc, thay vào đó chọn hợp đồng theo quý.

Tính năng này sắp quay trở lại giúp các nhà sản xuất giảm áp lực trong việc tăng giá bán.

Các khảo sát chỉ ra rằng, giá của mỗi thanh RAM LPDDR5X 12GB hiện đã tăng lên 70 USD, gấp đôi so với mức 33 USD hồi đầu năm. Điều này chỉ ra rằng Samsung đang ưu tiên lợi nhuận trong bối cảnh chi phí tăng cao.

Dự báo rằng giá smartphone sẽ tăng do chi phí DRAM, nhưng các nhà sản xuất có thể giảm thiểu thiệt hại bằng cách cung cấp khe cắm thẻ nhớ microSD. Khi người tiêu dùng chọn phiên bản bộ nhớ trong cơ bản để nâng cấp bộ nhớ qua khe cắm thẻ microSD, các nhà sản xuất vẫn có thể duy trì doanh số và đảm bảo doanh thu.

Ngoài ra, những smartphone mới có thể hỗ trợ chuẩn microSD Express giúp loại bỏ tình trạng nghẽn cổ chai hiệu năng. Ví dụ, thẻ nhớ microSD Express P9 Express 512 GB của Samsung có tốc độ lên đến 800 MB/s hiện đang được bán với giá khoảng 2 triệu đồng, trong khi Apple tính phí lên đến 6,5 triệu đồng khi nâng cấp từ phiên bản 256 GB lên 512 GB.

Chi phí cho thẻ nhớ microSD là rẻ hơn nhiều so với giá bộ nhớ trong tích hợp trên smartphone hiện nay.

Tuy nhiên, các thiết bị đã có trên dây chuyền cung ứng sẽ không trải qua thiết kế lại hoàn toàn. Do đó, các nhà sản xuất dự kiến sẽ tích hợp khe cắm microSD vào các mẫu smartphone ra mắt vào nửa cuối năm 2026.