3 phụ kiện công nghệ vàng, tím "đốn tim" nửa ấy mùa Valentine 2015

Huawei Watch GT 5 dây Milanese

Một chiếc đồng hồ thông minh chắc chắn sẽ là món quà thích hợp cho nàng trong những dịp đặc biệt, bởi không chỉ tạo điểm nhấn phong cách, đây còn là người bạn đồng hành trong hành trình chăm sóc sức khỏe nhờ các tính năng thông minh. Ra mắt đúng dịp Valentine năm nay với giá 5,49 triệu đồng, phiên bản dây Milanese mới của đồng hồ thông minh Huawei Watch GT 5 sẽ là lựa chọn lý tưởng trong mùa lễ tình nhân này.

Huawei Watch GT 5 dây Milanese.

Huawei Watch GT 5 mang đến một lựa chọn thời trang mới mẻ với tông màu vàng gold cuốn hút. Đáng chú ý, mặt đồng hồ 41mm với vòng bezel cùng dây đeo kim loại cao cấp được thiết kế tỉ mỉ, tạo nên vẻ ngoài nhẹ nhàng mà tinh tế. Thiết kế này không chỉ là điểm nhấn tôn lên tổng thể outfit, mà còn giúp các cặp đôi thể hiện dấu ấn bên nhau, từ những buổi hẹn hò lãng mạn đến các hoạt động thường nhật.

Nhưng hơn cả một phụ kiện thời trang, chiếc đồng hồ thông minh này cũng là “người bạn đồng hành”, thay bạn cận kề chăm sóc sức khỏe người yêu mỗi ngày nhờ kế thừa các tính năng công nghệ của dòng Huawei Watch GT 5 series.

Chẳng hạn phải kể đến tính năng Huawei TruSense - hệ thống cảm biến thế hệ mới giúp theo dõi nhịp tim, giấc ngủ và nồng độ oxy trong máu. Bên cạnh đó, nếu người thương thường xuyên căng thẳng với công việc bận rộn, tính năng Sức khỏe Cảm xúc sẽ là một “trợ lý tinh thần” hữu ích, hỗ trợ theo dõi và cân bằng trạng thái tâm lý.

Đây cũng là lựa chọn lý tưởng cho những cặp đôi yêu thích vận động. Với hơn 100 chế độ luyện tập đa dạng, từ chạy bộ, yoga đến các môn thể thao ngoài trời, Huawei Watch GT 5 phiên bản dây Milanese không chỉ hỗ trợ theo dõi sức khỏe mà còn gợi ý những hoạt động luyện tập thú vị cho cả hai.

Máy duỗi tóc Dyson Airstrait

Máy sấy duỗi Dyson Airstrait kết hợp duỗi thẳng và làm khô tóc bằng không khí mà không cần sử dụng tấm kẹp nóng như máy duỗi thông thường, giảm khả năng gây hư tổn nhiệt lên tóc. Theo đó, khi bật máy, tóc được giữ bởi hai thanh kẹp; sau đó, từ hai thanh kẹp này, một luồng khí áp suất cao sẽ được thổi ra theo góc độ đã được nhà sản xuất tính toán theo hướng dọc xuống lọn tóc, giúp đồng thời sấy khô và duỗi thẳng tóc.

Dyson Airstrait.

Dọc theo hai bên thân máy là các khe hở với khẩu độ 1,5mm. Không khí được lưu thông qua các khe hở này, tạo ra hai luồng khí đi xuống với tốc độ cao. Được thiết kế để tạo góc 45 độ, luồng khí từ hai hướng sẽ hội tụ để tập trung sức mạnh với lực hướng xuống làm khô tóc, đồng thời duỗi thẳng tóc. Luồng khí này còn giúp định hình các sợi tóc để mang lại một mái tóc suôn mượt.

Dyson Airstrait chạy bằng động cơ Hyperdymium được thiết kế riêng cho các công nghệ chăm sóc tóc của Dyson. Động cơ này tạo ra luồng không khí cần thiết để làm khô và duỗi thẳng tóc đang ướt cùng một thời điểm. Với 13 cánh quay quạt khí với tốc độ 106.000 vòng/phút và lưu thông hơn 11,9 lít không khí qua máy mỗi giây, động cơ tạo ra áp suất không khí lên tới 3,5kPa.

Sản phẩm cung cấp chế độ tạo kiểu dành cho cả tóc ướt (Wet) và khô (Dry), cũng như chế độ bắn lạnh (Cool). Hai chế độ Wet và Dry được cài đặt sẵn với sự kết hợp luồng không khí và nhiệt tiêu chuẩn, nhằm mang lại hiệu quả tối ưu. Chế độ Wet có 3 mức cài đặt nhiệt là 80 độ C, 110 độ C và 140 độ C. Chế độ Dry có các mức nhiệt 120 độ C, 140 độ C hoặc chọn chức năng tăng cường (Boost).

Xiaomi Redmi Buds 6 Pro sắc tím

Xiaomi Redmi Buds 6 Pro màu tím.

Redmi Buds 6 Pro sở hữu hệ thống 3 driver đồng trục, được chứng nhận Hi-Res Audio Wireless. Các loa tweeter PZT kết hợp với driver 11mm màng titanium mang lại dải trầm sâu lắng và những nốt cao trong, sắc. Tai nghe được tích hợp âm thanh không gian 3D với nhiều chế độ tùy chỉnh, bao gồm tính năng theo dõi chuyển động.

Điểm nhấn là công nghệ khử ồn chủ động (ANC) với độ sâu 55dB (cải thiện 14,16% so với các phiên bản trước) loại bỏ tiếng ồn ở cả dải trung và cao. Người dùng có thể nghe nhạc liên tục 9,5 giờ chỉ với một lần sạc và lên đến 36 giờ khi sử dụng kèm hộp sạc. Khả năng điều khiển cảm ứng thông minh giúp người dùng dễ dàng hơn trong việc quản lý cuộc gọi, tinh chỉnh âm lượng,…

Nhằm cá nhân hóa trải nghiệm, tai nghe còn hỗ trợ tính năng điều chỉnh âm thanh (EQ) với 4 chế độ có sẵn hoặc tự tạo riêng. Đây chính là sự kết hợp giữa công nghệ hiện đại và tính cá nhân hóa, mang đến trải nghiệm âm thanh đa dạng cho các hoạt động giải trí thường nhật.

Xiaomi Redmi Buds 6 Pro có 3 tùy chọn màu sắc là trắng, đen và đặc biệt là tím oải hương phù hợp làm quà cho phái nữ trong dịp Valentine 2025. Sản phẩm có giá chính thức là 2,49 triệu đồng.