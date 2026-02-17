Đây là lý do người dùng iPhone đang rất chờ đợi được cập nhật iOS 27

Mặc dù năm nay sự chú ý chủ yếu sẽ tập trung vào trí tuệ nhân tạo (AI), nhưng theo bản tin Power On mới nhất, Mark Gurman đến từ Bloomberg cho biết iOS 27 cũng được kỳ vọng giúp cải thiện hiệu suất hệ thống và bổ sung nhiều tính năng mới nổi bật.

Thời lượng pin là một trong những ưu tiên lớn nhất của Apple trong iOS 27.

Khi Apple phát hành các bản cập nhật hệ điều hành vào mùa thu này, công ty sẽ phải cân bằng giữa hai ưu tiên chính. Thứ nhất là tích hợp AI trên toàn bộ nền tảng, với Siri được cải tiến theo phong cách chatbot để cạnh tranh với các sản phẩm AI từ đối thủ. Thứ hai, Apple đang thực hiện một cuộc đại tu nội bộ cho iOS nhằm giảm bớt sự phức tạp và nặng nề của hệ thống do mã nguồn cũ và các tính năng bổ sung.

Những thách thức cho Apple

Các kỹ sư của Apple đang loại bỏ mã cũ, viết lại các tính năng hiện có và nâng cấp ứng dụng để cải thiện hiệu suất. Mục tiêu của hãng là tạo ra một hệ điều hành nhanh hơn và phản hồi tốt hơn. Dự kiến, iOS 27 sẽ có những điều chỉnh nhỏ về giao diện, nhưng không quá đột phá như thiết kế “Liquid Glass” năm ngoái.

Dự án nội bộ mang tên “Rave” được kỳ vọng sẽ cải thiện sự hiệu quả và kéo dài thời lượng pin mà không cần phải nâng cấp phần cứng. Nếu thành công, những tối ưu hóa này có thể giảm hoạt động nền, cải thiện quản lý năng lượng và kéo dài thời gian sử dụng hàng ngày. Thời lượng pin vẫn là một trong những vấn đề lớn nhất đối với người dùng smartphone, và ngay cả những cải thiện nhỏ cũng có thể tạo ra sự khác biệt lớn trong trải nghiệm sử dụng.

Bản cập nhật sẽ được Apple ra mắt vào mùa thu năm nay.

Điều quan trọng là những cải tiến này sẽ mang lại lợi ích cho nhiều người dùng iPhone hiện tại, không chỉ những ai nâng cấp lên phần cứng mới. Việc tối ưu hóa phần mềm có thể kéo dài tuổi thọ thực tế của thiết bị và phù hợp với thông điệp bền vững của Apple.

Tuy nhiên, việc Apple đẩy mạnh AI cũng có thể làm tăng yêu cầu hệ thống. Khả năng xử lý trên thiết bị tiên tiến hơn và các tính năng nhận biết ngữ cảnh có thể gây áp lực lên hiệu suất và tiêu hao pin nếu không được quản lý cẩn thận. Bằng cách dọn dẹp hệ điều hành, Apple đang chuẩn bị một nền tảng vững chắc hơn cho khối lượng công việc AI nặng hơn.

Thời điểm ra mắt iOS 27 cũng mang tính chiến lược khi Apple chuẩn bị giới thiệu các thiết bị mới như MacBook Pro màn hình cảm ứng và iPhone màn hình gập đầu tiên. Một hệ điều hành gọn nhẹ và ổn định sẽ đảm bảo các sản phẩm này mang lại trải nghiệm mượt mà ngay từ ngày đầu tiên.