Hỏi trợ lý ảo AI hơn 1 triệu người dùng trên Zalo: “Đi chúc Tết nên nói gì và tránh nói gì?”

Mùa Tết năm nay, Kiki Info - tính năng AI hỗ trợ tra cứu thông tin với hơn 1 triệu người dùng trên Zalo quay trở lại với phiên bản “cẩm nang Tết”, giúp người dùng giải đáp các thắc mắc trong những ngày đầu năm.

Với nguồn thông tin được chọn lọc dành riêng cho người Việt, Kiki Info hỗ trợ tra cứu từ ý nghĩa phong tục truyền thống như “Tại sao phải cúng ông Công, ông Táo?” đến các tình huống giao tiếp thường gặp khi đi chúc Tết như “Đi chúc Tết nên nói gì và tránh nói gì?”,...

Để hỏi đáp với Kiki Info, người dùng có thể làm theo các bước sau:

- Bước 1: Nhấn vào Thanh tìm kiếm, nhập “Trợ lý Kiki Info”.

- Bước 2: Nhấn mở Mini App.

- Bước 3: Trên thanh công cụ, chọn chế độ Hỏi đáp chung.

- Bước 4: Nhập thắc mắc bạn đang cần hỏi để nhận câu trả lời từ Trợ lý Kiki Info.

Chẳng hạn, với câu hỏi “Đi chúc Tết nên nói gì và tránh nói gì?”, Kiki Info sẽ đáp như sau: